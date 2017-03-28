Президент США примет президента Египта

Офис пресс-секретаря Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, который прибывает в Вашингтон с официальным визитом 3 апреля.

«Президент Трамп и президент аль-Сиси используют визит как возможность развивать американо-египетские отношения, основываясь на сложившейся положительной динамике взаимодействия стран», – сообщает офис пресс-секретаря.

В заявлении говорится, что главы государств планируют обсудить ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также борьбу с ИГИЛ и достижение мира и стабильности в регионе.