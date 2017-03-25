Трамп переключится на реформу налоговой системы после провала с отменой Obamacare

Президент США Дональд Трамп переключил внимание на реформирование системы налогообложения после того, как провалилась попытка отменить и заменить действующий в США закон о здравоохранении.

«Сейчас мы очень решительно займемся значительным сокращением налогов и реформой налоговой системы», – заявил Трамп в Белом доме после того, как республиканцы отозвали законопроект по замене Акта о доступном здравоохранении, известном как Obamacare.

Республиканцы были вынуждены отменить голосование по альтернативному законопроекту в Палате представителей, так как он не набрал достаточной поддержки.

В пятницу, в интервью новостному сайту Axios, министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что в течение последних двух месяцев контролировал разработку законопроекта по реформе налоговой системы.

По его словам, в законопроект войдут предложения по уменьшению налогов с доходов физических лиц и корпораций. «В центре нашего внимания снижение налоговой нагрузки на людей со средним доходом, а не с высоким», – сказал Мнучин.

Министр финансов не сообщил размер предлагаемой ставки налога на прибыль корпораций, однако сказал, что она будет «намного ниже» существующей 35-процентной ставки.

Мнучин также не раскрыл, вошло ли в новый законопроект Палаты представителей предложение по введению ввозной пошлины, которое вызвало многочисленные споры. Данная мера предполагает введение 20-процентного налога на импортируемую продукцию и, по словам Мнучина, имеет свои плюсы и минусы.

Мнучин сказал, что предложенный президентом план по реформе налогообложения будет представлен в скором времени, и выразил надежду, что Конгресс утвердит его уже в августе.

В пятницу, на брифинге для СМИ в Белом доме, пресс-секретарь президента Шон Спайсер сообщил, что, несмотря на то, что август – очень амбициозная цель, администрация будет стараться придерживаться установленных сроков.

Провальная попытка заменить закон о здравоохранении вновь продемонстрировала глубокие противоречия в Республиканской партии. Существующие разногласия могут поставить под угрозу и другие инициативы на повестке дня президента. Например, план по восстановлению инфраструктуры и строительство стены на границе с Мексикой.

Законопроект, предложенный на замену Obamacare, стал жертвой разногласий среди республиканцев, которые придерживаются двух противоположных позиций. Так, консервативные республиканцы Палаты представителей, которые объединились вокруг фракции Freedom Caucus, разошлись во мнениях с группой умеренных членов Республиканской партии, которые предпочитают достижение консенсуса, а не конфронтацию. Это стоило республиканцам необходимого для замены Акта о доступном здравоохранении количества голосов и может стать причиной юридических диспутов по другим вопросам в будущем.

Например, предметом столкновения может стать законопроект по финансированию деятельности федеральных ведомств. Конгресс должен утвердить предложенные меры до 28 апреля, чтобы избежать приостановки работы государственных учреждений.

В ближайшие месяцы Конгрессу также предстоит рассмотреть вопрос об увеличении потолка госдолга США.

У президента не так много времени для «законодательных побед». Считается, что наиболее эффективное время для законодательных инициатив – первые шесть с половиной месяцев президентского срока, то есть до того, как начнется новый сезон выборов. В 2018-м году пройдут промежуточные выборы в Конгресс.

На сегодня Obamacare продолжает оставаться законом, регулирующим вопросы здравоохранения на территории США. Однако, по мнению Трампа, это долго не продлится.

«Obamacare взорвется, и тогда мы соберемся и вместе составим замечательный план по здравоохранению ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Не волнуйтесь!», – написал президент США в «Твиттере» в субботу.