Трамп подписал указ о поддержке образовательных программ для афроамериканцев

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий значительную правительственную поддержку исторически афроамериканских колледжей и университетов – эти учебные заведения были созданы для образования черных американцев, которые сталкивались с дискриминацией при поступлении в обычные ВУЗы. Традиционно, роль этих учебных заведений для благополучия афроамериканской общины исключительно высока.

Все президенты США, начиная с Джимми Картера, выступали с инициативами по поддержке этих ВУЗов, однако ранее необходимые шаги предпринимало Министерство образования, а не Белый дом.

Накануне, руководители афроамериканских колледжей и университетов, которые встретились с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, запросили у администрации президента 25 млрд долларов на поддержку своих учебных заведений.

Также Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает начало процесса по отмене решения администрации Барака Обамы, которое распространила практически на все водоемы США правило, согласно которому, они подлежат федеральному регулированию. Таким образом, по мнению Трампа, федеральное Агентство по охране окружающей среды, приобрело излишние полномочия, которые негативно отражаются на экономике.