Трамп назвал отвратительными антисемитские инцинденты, произошедшие в США

Утром во вторник президент США Дональд Трамп впервые посетил вашингтонский национальный Музей афроамериканской истории и культуры, открывшийся в прошлом году. Выступая здесь, он заявил о своем чувстве глубокого уважения и восхищения огромным вкладом афроамериканцев в американскую историю.

Он также сказал, что его супруга Мелания уже побывала в этом музее. А в этот раз президента сопровождала его дочь Иванка.

В церемонии в музее Трампа также сопровождал министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон, который имеет афроамериканское происхождение.

Трамп прокомментировал последние антисемитские инциденты в стране и угрозы, прозвучавшие в адрес еврейских культурных центров. Он заявил, что антисемитские инциденты вызывают "боль и отвращение". Президент призвал бороться против любых проявлений расизма и антисемитизма в американском обществе.