США больше не считают принцип двух государств единственной основой мира

Администрация президента Дональда Трампа дала понять, что мир между израильтянами и палестинцами не обязательно может быть достигнут на основе принципа двух государств, что является серьезным отступлением от позиции бывшего президента Барака Обамы, который не видел альтернативы такому решению.

Выступая перед журналистами накануне встречи Трампа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что американский лидер хочет начать содействовать достижению мирного соглашения между двумя сторонами и надеется свести их вместе в ближайшее время.

В то же время представитель администрации, который не был уполномочен публично комментировать предстоящую встречу, заявил, что израильтяне и палестинцы должны сами решить, что должно подразумевать установление мира, и что именно мир, а не сосуществование двух государств является целью.

«Принцип двух государств, который не приносит мир — это не та цель, которой кто-то хочет достигнуть, – сказал чиновник. – Мир – вот цель, он может быть установлен на основе принципа двух государств, если этого захотят стороны, или чего-то еще, если они захотят именно этого. Мы намерены им помочь».

В течение нескольких десятилетий позиция США заключалась в том, что израильтяне и палестинцы должны через прямые переговоры проработать вопрос о мирном сосуществовании двух государств, что предполагало, что палестинцы в конечном итоге создадут независимое государство.

Все серьезные переговоры в то время предполагали, что принцип двух государств является основой будущего мира.