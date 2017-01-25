Администрация Трампа может пересмотреть программы международной помощи

Многие программы международной помощи администрации Обамы – например, направленные на борьбу с глобальным изменением климата, оказались под угрозой отмены после прихода к власти администрации Трампа.

Во время слушаний по утверждению кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, сенаторы задавали ему вопросы о том, как предотвратить кражу финансовой помощи, которую получают от США государства с коррумпированными режимам. Вашингтон является крупнейшим донором международной помощи в мире.

Приоритетом администрации Дональда Трампа, по всей вероятности, станет оказание помощи странам в вопросах укрепления права собственности, верховенства закона и борьбы с коррупцией

Джеймс Робертс, сотрудник аналитического центра «Фонд «Наследие» (Heritage Foundation), отмечает: «Слишком много помощи, оказанной странами Запада – Соединенными Штатами и Организацией экономического сотрудничества и развития – в конечном итоге, стали подспорьем для укрепления коррумпированных режимов».

Отдельные программы помощи США вызывают гнев религиозных консерваторов и почти наверняка будут подвергнуты пересмотру Белым домом и обеими палатами Конгресса, контролируемого республиканцами.

«Безусловно, присутствует беспокойство, в особенности в том, что касается вопросов планирования семьи, репродуктивного здоровья – и, в частности, в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа», – говорит Аманда Глассман из Центра глобального развития (Center for Global Development)

Традиционно все президенты США и обе главные партии, считали важным поддержку программ международного развития и оказание зарубежной помощи. Американские дипломаты выражают осторожную надежду, что новая администрация продолжит считать, что эта деятельность позитивно отражается на обеспечении экономических интересов и безопасности США.