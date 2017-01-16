Администрация Трампа может перенести брифинги для прессы из Белого дома

Высокопоставленные сотрудники администрации избранного президента США Дональда Трампа говорят, что они изучают возможность переноса брифингов для прессы из Белого дома в другое, более просторное место, однако журналисты выступают против этого, заявляя, что перенос помешает им выполнять свою работу.

В настоящее время брифинги проводятся в одной из комнат в Западном крыле Белого дома. Здесь могут разместиться около 50 человек, а также оборудованы рабочие места для теле- и радиожурналистов и сотрудников печатных изданий, освещающих деятельность президента на ежедневной основе.

Глава администрации Трампа Райнс Прибус заявил телекомпании АВС News в воскресенье, что обсуждается вопрос о переносе брифингов в соседнее с Белым домом здание с помещением в четыре раза больше. Он сослался на количество журналистов, принявших участие в первой пресс-конференции Трампа после выборов, которая прошла на прошлой неделе в Нью-Йорке. По его словам, если удастся привлечь больше людей, «это было бы хорошо».

Избранный вице-президент Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что решение пока не принято.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Джефф Мейсон в воскресенье встретился с Шоном Спайсером, который будет ежедневно отвечать на вопросы журналистов в качестве пресс-секретаря Трампа.

Мейсон сообщил, что ассоциация всегда выступала за «расширение доступа и повышение прозрачности» ради общественного блага, но он также дал понять Спайсеру, что перенос брифингов из Западного крыла является «неприемлемым».

«Доступ в Западное крыло к высокопоставленным сотрудникам администрации, включая пресс-секретаря, имеет крайне важное значение для транспарентности и возможности журналистов выполнять свою работу», – говорится в заявлении Мейсона.

В воскресенье Трамп написал в Твиттере, что СМИ должны извиниться за публикацию непроверенных утверждений, что Россия якобы располагает компроматом на него. Он также обрушился с критикой на телеканал NBC News и юмористическое шоу «Субботний вечер в прямом эфире» (Saturday Night Live) на канале NBC, который открыл последний выпуск пародией на пресс-конференцию Трампа.

Предстоящая инаугурация

Трамп будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США в полдень в пятницу. Одновременно Обама покинет Белый дом, проведя восемь лет на посту главы государства.

«День инаугурации будет еще грандиознее, чем ожидалось», – написал Трамп в Твиттере.

В воскресенье военные провели репетицию инаугурации. Ожидается, что в пятницу на Национальную аллею в столице США придут сотни тысяч человек, в том числе участники акций протеста против победы Трампа. Они станут свидетелями приведения нового президента к присяге, его инаугурационной речи и парада, который пройдет по Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома.

Член одного армейского оркестра вокалист Грег Лоуэри на репетиции играл роль Трампа. По его словам, он хотел «как можно больше походить» на будущего президента и для этого даже купил красный галстук, наподобие тех, что часто носит Трамп.

Вступая в должность, Трамп принимает страну, которая по-прежнему расколота в связи с его избранием. Он не пользовался популярностью уже на момент голосования, но результаты одного опроса общественного мнения показали, что его рейтинг после выборов 8 ноября снизился еще больше.

Споры вокруг выборов продолжаются в Вашингтоне до сих пор.

Телеканалы обсуждают выводы американского разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в ход выборов с помощью хакерских атак на компьютерные системы Демократической партии в попытке помочь Трампу одержать победу. Другой темой для дискуссии стало недавнее заявление генерального инспектора Минюста, что он проведет проверку действий директора ФБР Джеймса Коми, касающихся расследования об использовании Клинтон незащищенного личного сервера электронной почты в 2009-2013 годах, когда она занимала пост госсекретаря.

По крайней мере 18 законодателей-демократов заявили, что будут бойкотировать инаугурацию Трампа.

Легендарный участник движения за гражданские права конгрессмен Джон Льюис заявил, что не считает Трампа законным президентом из-за российской хакерской атаки, в результате которой были похищены тысячи электронных писем руководителя предвыборной кампании Клинтон Джона Подесты.

В субботу Трамп обрушился с нападками на Льюиса в Твиттере, заявив, что ему нужно уделять больше времени для улучшения условий жизни в его избирательном округе в Атланте, «а не заниматься фальшивыми стенаниями по поводу результатов выборов».

Избранный вице-президент Пенс в воскресенье назвал сомнения Льюиса в легитимности избрания Трампа «крайне разочаровывающими» и выразил надежду, что конгрессмен изменит свою точку зрения.

Уходящий директор ЦРУ Джон Бреннан раскритиковал Трампа за его склонность к «разговорам и твитам», заявив на телеканале Fox News, что это не отвечает американским интересам.

Бреннан, которого, вероятно, в ближайшее время сменит конгрессмен Майк Помпео, заявил, что проблемы национальной безопасности, с которыми столкнется Трамп, «не связаны с ним».

По словам Бреннана, у Трампа «будет возможность сделать что-то для нашей национальной безопасности в противовес разговорам и твитам».