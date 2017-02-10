Решается судьба президентского запрета на въезд иностранцев в США

Администрация Белого дома решает, как реагировать на вердикт 9-го Апелляционного суда Сан-Франциско, который оставил в силе решение низшей инстанции временно заморозить действие запрета на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Калифорнийский суд, в составе трех судей, принял это решение единогласно.

Вердикт Апелляционного суда не только стал препятствием для реализации инициативы президента Трампа, но и создал определенную пиар-проблему: репутация новой администрации может пострадать, если один из ее самых первых и серьезных декретов окажется заблокированным как неконституционный.

И, тем не менее, в резолюции уже второй судебной инстанции сказано: «Правительство не привело никаких доказательств того, что какой-либо гражданин одной из перечисленных в указе стран совершил террористический акт на территории Соединенных Штатов».

Кроме того, в вердикте отмечено, что президентский указ нанес лицам, приезжающим в США, и их семьям «значительный и даже невосполнимый ущерб».

Демократы на Капитолии приветствовали решение Апелляционного суда Сан-Франциско. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил, что президенту пора отказаться от этого указа и разработать новый план того, как обезопасить Америку. Ему вторит генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, подавший исходный иск. «Мы – страна законов. Эти законы касаются всех, включая и президента Соединенных Штатов», – заявил генпрокурор Фергюсон.

Президент Трамп немедленно отреагировал на вердикт, назвав его «политически мотивированным», и пообещал добиваться отмены этого решения в суде высшей инстанции. В настоящий момент американские юристы обсуждают, у кого больше шансов выиграть – у Белого дома или у противников указа?

По мнению экспертов, у администрации Трампа остается несколько вариантов действий:

1) Требовать повторных слушаний en banc, то есть расширенным составом 9-го Апелляционного суда, вместо комиссии из трех судей. По закону, стороны могут подать прошение о проведении таких слушаний в случаях особой важности, но не имеют права их требовать. В этом случае, решение остается за судебными органами.

2) Вариант второй: подать кассационную жалобу прямо в Верховный суд. Вероятный приход консерватора Нила Горсача, чью кандидатуру в высший судебный орган страны сейчас обсуждают на Капитолии, может склонить чашу весов в пользу администрации. Но если суд проголосует до назначения Горсача, и голоса разделятся четыре на четыре, вердикт суда Сан-Франциско останется в силе.

3) Вариант третий: согласиться с решением Апелляционного суда и издать новый, отредактированный указ. Многим юристам этот путь представляется наиболее эффективным и наименее затратным. Но как поступит президент Трамп – покажет время.

Существует еще один юридический нюанс. Временная приостановка указа, объявленная окружным федеральным судьей Робартом и одобренная в суде Сан-Франциско, действует только до середины февраля. Тем временем, администрация Трампа может оспорить первоначальный иск, поданный генпрокуратурой штата Вашингтон во главе с уже упомянутым Бобом Фергюсоном.

Но эта, более многоступенчатая, процедура, скорее всего, приведет к новым апелляциям, и дело все равно окажется в Верховном суде.