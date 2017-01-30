Администрация отстаивает указ Трампа, несмотря на протесты

Администрация президента Дональда Трампа настаивает на правомерности его указа, запрещающего въезд в страну беженцам и жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением. Тем временем, правозащитные организации обещают продолжать предпринимать действия юридического характера, тысячи людей выходят на акции протеста в городах страны, а демократы готовят законопроекты с целью отменить введенные ограничения.

«Речь идет о крупной истории успеха в том, что касается реализации указа на каждом уровне», – заявил высокопоставленный представитель администрации в ходе особого брифинга, на котором источник согласился ответить на вопросы журналистов при условии сохранения анонимности.

Подписанный в пятницу указ ввел запрет на въезд в США жителей Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена сроком на 90 дней. Трамп также ввел постоянный запрет на прием беженцев из Сирии и 120-дневный запрет на прием всех остальных беженцев.

Подписание указа вызвало сумятицу и привело к тому, что в американских аэропортах начались задержания людей, в том числе обладателей грин-карт, которых подвергли дополнительным допросам прежде чем допустить в страну.

Министр национальной безопасности Джон Келли заявил, что допущение в страну обладателей вида на жительства отвечает национальным интересам США и не противоречит положениям указа президента Дональда Трампа о беженцах и иммиграции.

В отдельном заявлении министерство национальной безопасности указало, что правительство оставляет за собой право в любое время аннулировать выданные визы в интересах национальной безопасности. Заявление последовало после того как окружной судья из Нью-Йорка Энн Доннелли издала экстренный ордер, временно запретивший депортацию людей с действительными визами, которые были задержаны после приземления в американских аэропортах. Судья также запретила задерживать людей с одобренной заявкой на получение статуса беженца.

В своем решении Доннелли указала, что «существует непосредственная опасность того, что без отсрочки высылки беженцам, обладателям виз и другим лицам» из стран, подпадающих под действие указа, «будет нанесен значительный и непоправимый ущерб».

Трамп неоднократно призывал к ужесточению проверок беженцев, а высокопоставленный представитель администрации, который провел брифинг для журналистов в воскресенье, назвал предыдущую систему «прискорбно неадекватной».

При администрации президента Барака Обамы беженцы должны были пройти проверку, в том числе по линии правоохранительных органов и разведслужб, а также подробные собеседования, прежде чем им разрешали въезд в страну. Для некоторых беженцев процесс мог занять до двух лет.

Исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям Нихад Авад, заявил службе «Голоса Америки», вещающей на урду, что указ Трампа противоречит ценностям американцев, которые традиционно принимали в страну людей, скрывающихся от преследований и войны.

«Дональд Трамп не убедил никого из нас, что у него есть обоснованные тревоги, связанные с национальной безопасностью. Например, сирийские беженцы уже подвергаются по крайней мере двухлетним тщательным проверкам, и когда они приезжают сюда и оказываются в безопасности, их тоже проверяют. Сирийские беженцы или другие беженцы, насколько мы знаем, не были причастны ни к одному из терактов, – заявил Авад. – Поэтому основывать его указ на этой ложной идее – это не по-американски, это неэтично».

В указе упоминаются теракты 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3 тысяч человек, но в то же время перечисленные в нем меры не касаются Саудовской Аравии – страны происхождения большинства захватчиков самолетов.

Иран, Сирия и Судан включены в список государств-спонсоров терроризма, который ведет Госдепартамент, в то время как Ирак, Ливия, Йемен и Сомали включены в список стран-убежищ для террористов.

Министр информации Судана Ахмед Билал заявил «Голосу Америки», что его страна надеется, что Трамп отменит запрет по истечении 90 дней. По его словам, указ нанесет ущерб США, «поскольку он практически изолирует Америку от мира».

Он также отметил, что Судан надеется на улучшение отношений с США, и что нет «никаких оснований» для включения Судана в список государств-спонсоров терроризма.

Судан был включен в список в 1993 году в связи с опасениями, что власти этой страны поддерживают такие террористические организации, как ХАМАС и «Хезболла», а также в связи с тем, что в середине 1990-х Судан считался «убежищем и тренировочным центром» для таких организаций, как «Аль-Кайда».

Два высокопоставленных республиканских сенатора в воскресенье выступили с критикой указа.

«Сумятица в наших аэропортах по всей стране ясно показывает, что указ президента Трампа не был должным образом проработан. Нас особенно беспокоят сообщения, что он был введен в действие практически без консультаций с Госдепартаментом, министерствами обороны, юстиции и национальной безопасности, – заявили сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. – Такая спешка может привести к негативным результатам».

Трамп дал ответ через Твиттер, заявив, что Маккейн и Грэм «занимают слабую позицию по иммиграции», и призвав их сфокусироваться на «Исламском государстве», нелегальной иммиграции и безопасности границ.

Реакция других законодателей

Сенатор-демократ Крис Мерфи назвал комментарий Маккейна и Грэма «сильным заявлением» и призвал их к совместной работе.

«На этой неделе я внесу законопроект, который немедленно отменит этот опасный, отвратительный указ», – написал он в Твиттере.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в воскресенье поддержал ужесточение проверок.

«Это хорошая идея, – заявил он, выступая на телеканале АВС. – Но также важно помнить, что одними из наших лучших источников в войне против радикального исламского терроризма являются мусульмане – как в нашей стране, так и за рубежом».

Сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что Трамп прав, беспокоясь о национальной безопасности. «Однако неприемлемо, когда даже легальные обладатели вида на жительство задерживаются или получают отказ во въезде», – сказал он.

Пострадавшие от указа

28-летняя гражданка Ирана Неда Даеми, получившая вид на жительство в США еще 16 лет назад, была отпущена после 10-часового задержания в субботу. Даеми разговаривала с двумя адвокатами и сообщила, что ее не просили подписывать какие-либо бумаги. Она пояснила, что прилетела в Лос-Анджелес из Тегерана, где навещала родных.

Беженка из Сомали Бинто Сияд Аден и ее дети были отпущены вечером в субботу после задержания в Вирджинии. Они приехали из Кении по визе на воссоединение семей.

Муж Аден, Фархан Сулуб Аншур, гражданин США из Миннесоты, считает, что его жену и двух детей выпустили после вмешательства суда. «Вы не представляете, как мы теперь рады. Их выпустили, и теперь мы вместе в гостинице рядом с аэропортом», – сказал Аншур.

Он заявил журналистам, что во время задержания в аэропорту его жена подвергалась грубому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов. «Они оскорбляли ее, угрожали ей наручниками и арестом, заставляли ее подписать бумагу, в которой говорилось, что она и ее дети будут депортированы, но она отказалась подписывать ради детей, заявив, что их отец является гражданином США», – сказал он.