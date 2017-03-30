США готовы продать Бахрейну истребители F-16

Администрация Трампа сообщила Конгрессу о намерении одобрить продажу Бахрейну истребителей F-16, не обуславливая сделку объемом в пять миллиардов долларов требованиями, касающимися прав человека, которые выдвигала администрация Обамы.

Если сделка будет одобрена, Бахрейн сможет закупить 19 истребителей производства компании Lockheed Martin, а также модернизировать другие имеющиеся у него истребители. Хотя Конгресс может заблокировать продажу, едва ли он пойдет на это, учитывая, что республиканское большинство активно поддерживает сделку.

Решение является очередным свидетельством, что администрация Трампа считает более важной поддержку суннитских государств, видя в них важный фактор противодействия влиянию Ирана в регионе, чем проблемы соблюдения прав человека, которым уделял повышенное внимание президент Барак Обама.

При Обаме власти США отказались одобрить сделку, поскольку, по их мнению, Бахрейн не предпринял обещанные шаги в области улучшения прав человека.

В аппарате председателя комитета Сената по международным отношениям Боба Коркера сообщили, что Госдепартамент уведомил комитет в среду, что планирует продолжить оформление продажи истребителей.