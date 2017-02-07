Трамп обвинил СМИ в замалчивании терактов «Исламского государства»

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в намеренном замалчивании угрозы со стороны «Исламского государства», заявив, что у журналистов «есть свои причины» не сообщать о «геноциде», который совершает группировка.

Президент пока не представил никаких доказательств в подкрепление этого утверждения, с которым он выступил в ходе своего первого визита в штаб-квартиру Центрального командования вооруженных сил США.

Позже Белый дом опубликовал список из 78 нападений, которые, как утверждается, были «совершены или вдохновлены» группировкой «Исламское государство» в период с сентября 2014 года. По словам администрации, «большинство» нападений из списка не получили достаточного освещения в СМИ.

«Вы видели, что произошло в Париже и Ницце. Это происходит по всей Европе. Дошло до того, что об этом даже не сообщают, – сказал Трамп, выступая перед военнослужащими и представителями военного руководства. – Во многих случаях нечестная пресса даже не хочет об этом сообщать. У них есть свои причины, и вы это понимаете».

В список попали такие инциденты, как теракт в Ницце, который унес жизни десятков человек и широко освещался, а также менее громкие инциденты, в результате которых никто не погиб.