Трамп призвал перестать спорить о хакерских атаках и «двигаться дальше»

Избранный президент США Дональд Трамп в среду предложил Соединенным Штатам и России прекратить споры по поводу атак российских хакеров на компьютеры Демократической партии, заявив, что «нам нужно двигаться дальше».

Трамп выражал сомнение относительно выводов американской разведки, что российские хакеры похитили информацию с компьютеров Демократической партии и разместили ее в Интернете, чтобы помочь Трампу победить на выборах.

Администрация Обамы в четверг планирует объявить об ответных мерах против России в связи с хакерскими атаками на политические институты США и отдельных лиц с последовавшей утечкой информации. Об этом сообщили два американских чиновника.

Отвечая на вопрос, должны ли США вводить санкции против России, Трамп сказал: «Думаю, нам нужно двигаться дальше. Думаю, компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эра привела нас туда, где никто в точности не знает, что происходит».

Трамп сделал это заявление, находясь в Мар-а-Лаго, его поместье на побережье Флориды, где он проводит рождественские и новогодние праздники, одновременно встречаясь с кандидатами на должности в его администрации.

Трамп сказал, что не знает о заявлении, сделанном ранее республиканским сенатором Линдси Грэмом, который заявил, что Россия и президент Владимир Путин должны ожидать жестких санкций в связи с кибератаками.

«Я не общался с сенаторами, но точно сделаю это через какое-то время», – сказал он.