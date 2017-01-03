Трамп: если мэр Чикаго не может обеспечить безопасность в городе, пусть просит о помощи федеральное правительство

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Рам Эмануэль, мэр Чикаго – одного из городов США, где криминогенная ситуация особенно тяжела, Рам Эмануэль должен обратиться за помощью к федеральному правительству, если он не в состоянии справиться с нарастанием количества убийств в городе.

В комментарии, опубликованном в «Твиттере», Трамп заявил, что «Чикаго бьет рекорд по убийствам – 4331 жертвы стрельбы, из которых в 2016-м году погибли 762» – это более двух человек в сутки. «Если мэр не в силах контролировать ситуацию, он должен попросить федеральные власти о помощи!» – заключил Трамп.

Убийства в Чикаго зачастую являются результатом территориальных споров бандитов и наркоторговцев в бедных районах города. В городе была зафиксирована самая высокая статистика убийств за последние 20 лет, превзошедшая Нью-Йорк и Лос-Анджелес – два крупнейших города страны – вместе взятые.

Политический оппонент Трампа Рам Эмануэль руководил аппаратом администрации президента Обамы в течение его первого президентского срока. Эмануэль покинул Вашингтон в 2010-м году, чтобы принять участие в борьбе за пост мэра Чикаго. В настоящее время он, переизбранный на второй срок, продолжает возглавлять мегаполис, население которого составляет 2,7 миллиона человек.

Несмотря на то, что в прошлом Эмануэль критиковал Трампа, он, как и другие мэры больших городов США, встретился с избранным президентом еще до его инаугурации, которая состоится 20 января. В ходе встречи, состоявшейся в декабре 2016-го года, Эмануэль призвал Трампа пересмотреть его жесткую позицию по отношению к нелегальным иммигрантам – одно из главных предвыборных обещаний республиканского кандидата.