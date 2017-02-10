Лидеры США и Японии обещают развивать совместные «оборонительные возможности»

Совместная пресс-конференция президента Дональда Трампа и премьер-министра Синдзо Абэ подвела первые итоги официальной части двухдневного визита японского лидера в США.

«Мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, и поэтому двустороннее сотрудничество очень важно, - заявил журналистам глава Белого дома. – Наша страна будет активным и надежным партнером. Мы будем работать вместе над продвижением наших общих интересов, которых у нас много, в этом регионе: в том числе свободу навигации и защиту от ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Обе эти (проблемы) я считаю очень и очень важным приоритетом».

Встреча с премьер-министром Японии стала первой по продолжительности встречей с с зарубежным лидером после вступления Трампа в должность 20 января. Начавшийся в пятницу саммит также стал второй личной встречей с ключевым союзником США после визита в Вашингтон британского премьер-министра Терезы Мэй две недели назад.

Лидеры двух государств провели первый раунд переговоров в Овальном кабинете Белого дома. В ходе пресс-конференции президент США заявил, что Япония и Соединенные Штаты продолжат развивать совместные «оборонительные возможности», которые «со временем станут несокрушимыми». Кроме этого, по его словам, одной из главных сфер взаимовыгодного сотрудничества станет развитие двусторонней торговли.

Премьер-министр Японии, в свою очередь, предпочел куда более подробно изложить, какие именно проблемы в отношениях с Вашингтоном он считает наиболее важными.

Синдзо Абэ напомнил, что за последние полгода он уже в четвертый раз посещает Соединенные Штаты. По его словам, только за минувший год японские бизнесмены инвестировали в различные проекты в США более 150 миллиардов долларов, а обещанная новым главой Белого дома стратегия по развитию американской инфраструктуры «дает бизнесу из Японии» новые шансы.

Японский лидер заявил, что в ходе первой встречи с президентом Трампом он получил гарантии того, что все соглашения об оказании военной помощи будут выполняться, и новая администрация уже выразила готовность защитить Токио всеми возможными методами в случае возникновения конфликта с Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море.

Кроме этого, лидеры двух стран, по словам Синдзо Абэ, договорились о совместном сотрудничестве в борьбе с терроризмом и вместе выступают за немедленное прекращение северокорейской программы по созданию ядерного и ракетного оружия.

«Разумеется, у нас есть разногласия, - подытожил премьер-министр Японии. – Но мы не должны прекращать диалог, указывая на различия в подходах (к различным вопросам), и игнорируя совместные интересы и общие цели».

Днем в пятницу Трамп и Абэ отправляются в Палм-Бич: следующие два дня они планируют провести в принадлежащем американскому президенту курортном поместье «Мар-а-Ларго» во Флориде.