Президент Трамп и премьер-министр Японии Абэ проводят двухдневную встречу

В пятницу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ начали двухдневные переговоры, которые позволят обоим лидерам укрепить долгосрочное сотрудничество в рамках договора об обеспечении безопасности и содействовать улучшению экономических отношений.

Трамп и Абэ приступили к переговорам в Овальном офисе в пятницу утром. В полдень лидеры США и Японии проведут пресс-конференцию, после чего отправятся в особняк Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, штат Флорида, где проведут выходные.

Встреча с премьер-министром Японии стала первой по продолжительности встречей с с зарубежным лидером после вступления Трампа в должность 20 января. Саммит с Абэ также стал второй личной встречей с ключевым союзником США после визита британского премьер-министра Терезы Мэй две недели назад.

«Президент действительно рад возможности ближе познакомиться с Абэ и улучшить двусторонние отношения», – сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, добавив, что президент осознает важность региона.

Перед началом саммита от администрации Трампа поступил положительный сигнал о том, что Трамп будет избегать односторонних решений, которые могут поставить под угрозу контроль Японии над спорными островами в Восточно-Китайском море.