Трамп и Абэ занялись спортивной дипломатией

В эти выходные президент Трамп, давно говоривший о своей любви к гольфу и открывший несколько эксклюзивных гольф-клубов в США и Европе, впервые получил возможность использовать свое увлечение для обсуждения мировых проблем.

Утро субботы президент США провел за игрой в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который стал первым мировым лидером, посетившим зимнюю резиденцию главы Белого дома – усадьбу «Мар-о-Ларго» в Палм-Бич, штат Флорида.

Ранним утром Трамп и Абэ появились на поле для гольфа в местечке Джупитер. Вход для журналистов был немедленно закрыт, но уже через несколько часов президент США опубликовал в своем «твиттере» фотографию двух лидеров, пожимающих друг другу руки, написав: «Отлично провожу время, принимая в Соединенных Штатах премьер-министра Синдзо Абэ!».

Во время пресс-конференции в Вашингтоне в минувшую пятницу японский лидер заметил, что «будет рад» сыграть в гольф с президентом Трампом, но надеется использовать это время для обсуждения проблем мировой политики, ситуации в Тихоокеанском регионе и отношений между Японией и США.

После прибытия в клуб «Мар-о-Ларго» вечером в пятницу Дональд Трамп, Синдзе Абэ и их супруги вместе пообедали в ресторане гольф-клуба в компании владельца команды New England Patriots, только что выигравшей Суперкубок по американскому футболу, Роберта Крафта и нескольких переводчиков.

В следующие два дня, помимо продолжающихся консультаций с премьер-министром Японии, глава Белого дома собирается провести телефонные переговоры с президентом Туниса Бейджи Эссебси и главой Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.