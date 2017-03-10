Дональд Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса встретиться в Белом доме. Предложение о встрече было сделано на фоне зашедших в тупик переговоров об установлении мира на Ближнем Востоке.

Трамп пригласил Аббаса в США во время первого телефонного разговора двух лидеров. В середине февраля Трамп в Белом доме встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Спайсер подтвердил факт приглашения, однако не уточнил, когда данная встреча может состояться.

В ходе встречи с Нетаньяху, Трамп отошел от принципа решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов», сказав, что «допускает и два государства, и одно государство». Это – отход от позиции его предшественников на посту президента.

Мирный процесс на Ближнем Востоке зашел в тупик в апреле 2014 года. Во вторник посол США в ООН Никки Хейли впервые встретилась со своим палестинским коллегой Риадом Мансуром. После встречи в ООН, Хейли опубликовала сообщение в «Твиттере», во котором призвала палестинцев «провести прямые переговоры с Израилем», а не только пытаться разрешить конфликт через ООН.