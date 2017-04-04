Трамп и Си Цзиньпин: в преддверии саммита

Лидеры США и Китая проведут на этой неделе первую встречу в резиденции Трампа во Флориде
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин впервые встретятся на этой неделе в загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
По словам аналитиков, эта встреча имеет огромное значение для внесения стабильности в отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.
Впрочем, уже сейчас возникает много вопросов.
В преддверии встречи Трамп уже предположил, что переговоры будут сложными, учитывая огромный торговый дефицит США с Китаем. Кроме того, он вновь призвал Китай приложить больше усилий для сдерживания амбиций КНДР.
В воскресном интервью Financial Times Трамп заявил, что, если Китай не решит проблему, то это сделают США.
Пекин, со своей стороны, судя по всему, больше озабочен климатом отношений и слоганами. Исходя из заявлений аналитиков и китайских властей, в КНР будут внимательно следить за ходом переговоров в поисках признаков того, что Вашингтон может принять новую концепцию отношений между двумя странами: так называемый «новый стиль отношений между крупными державами».
Китай рассчитывает, что Трамп подтвердит сказанное госсекретарем Рексом Тиллерсоном во время его визита в Пекин в прошлом месяце.
«Два президента определят природу отношений между Китаем и США в соответствии с характеристиками, подразумеваемыми этой фразой: отсутствие конфликтов и конфронтаций, взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудничество», – прогнозирует политолог из Пекинского университета Ван Дун.
По его словам, Китай надеется, что неформальная встреча привнесет в отношения некоторую стабильность и поможет рассеять неопределенность, возникшую при смене администрации.
Ван Дун считает, что встреча вряд ли увенчается прорывом в наиболее щекотливых вопросах, однако может помочь составить представление о дальнейшем развитии отношений.
«Встреча поможет привнести стабильность в ожидания насчет будущей траектории развития американо-китайских отношений», – считает он.
Росс Файнголд полагает, что ключевым фактором будет то, смогут ли двое лидеров начать строить продуктивные личные отношения.
«Си Цзиньпин, очевидно, хочет наладить рабочие отношения с президентом Трампом, чтобы две стороны смогли продвигаться в решении многочисленных вопросов в их двусторонней программе… Крепкие личные отношения имеют огромное значение для достижения двухсторонних целей с обеих сторон», – отмечает он.
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