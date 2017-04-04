Трамп и Си Цзиньпин: в преддверии саммита

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин впервые встретятся на этой неделе в загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам аналитиков, эта встреча имеет огромное значение для внесения стабильности в отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Впрочем, уже сейчас возникает много вопросов.

В преддверии встречи Трамп уже предположил, что переговоры будут сложными, учитывая огромный торговый дефицит США с Китаем. Кроме того, он вновь призвал Китай приложить больше усилий для сдерживания амбиций КНДР.

В воскресном интервью Financial Times Трамп заявил, что, если Китай не решит проблему, то это сделают США.

Пекин, со своей стороны, судя по всему, больше озабочен климатом отношений и слоганами. Исходя из заявлений аналитиков и китайских властей, в КНР будут внимательно следить за ходом переговоров в поисках признаков того, что Вашингтон может принять новую концепцию отношений между двумя странами: так называемый «новый стиль отношений между крупными державами».

Китай рассчитывает, что Трамп подтвердит сказанное госсекретарем Рексом Тиллерсоном во время его визита в Пекин в прошлом месяце.

«Два президента определят природу отношений между Китаем и США в соответствии с характеристиками, подразумеваемыми этой фразой: отсутствие конфликтов и конфронтаций, взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудничество», – прогнозирует политолог из Пекинского университета Ван Дун.

По его словам, Китай надеется, что неформальная встреча привнесет в отношения некоторую стабильность и поможет рассеять неопределенность, возникшую при смене администрации.

Ван Дун считает, что встреча вряд ли увенчается прорывом в наиболее щекотливых вопросах, однако может помочь составить представление о дальнейшем развитии отношений.

«Встреча поможет привнести стабильность в ожидания насчет будущей траектории развития американо-китайских отношений», – считает он.

Росс Файнголд полагает, что ключевым фактором будет то, смогут ли двое лидеров начать строить продуктивные личные отношения.

«Си Цзиньпин, очевидно, хочет наладить рабочие отношения с президентом Трампом, чтобы две стороны смогли продвигаться в решении многочисленных вопросов в их двусторонней программе… Крепкие личные отношения имеют огромное значение для достижения двухсторонних целей с обеих сторон», – отмечает он.