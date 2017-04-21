«Границы – это метафора разобщения людей»

Нью-Йорк - Американская стриминговая платформа Filmatique нанесла в этом месяце на кинокарту мира Таджикистан. В апрельскую серию фильмов, отведенную нескольким постсоветским республикам, включена кинодрама таджикского режиссера Носира Саидова (Nosir Saidov) «Истинный полдень» (True Noon).

Ранее, в феврале, аналогичная серия была посвящена нескольким иностранным фильмам, выдвинутым на «Оскара». В марте в серию «Запрещенные народы» оказались включены фильмы из шести стран, откуда въезд в США приостановлен согласно новому иммиграционному указу Белого Дома (на сегодняшний день оба варианта указа блокированы судебной властью).

В Post-Soviet Cinema, апрельскую серию Filmatique, наряду с таджикским фильмом, включены ленты из Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Грузии.

«Серия постсоветского кино Filmatique ставит фундаментальный вопрос, – говорится на сайте платформы, – как трактовать границы, которые представляются спорными: как воображаемые и постоянно меняющиеся линии, отграничивающие одну страну от другой, колониальное прошлое от будущего, сохранение традиционных ценностей от устремлений нового поколения, которое видит себя в условиях современной городской жизни».

Юная Нилуфар (Насиба Шарипова) готовится стать метеорологом, помогая опытному начальнику метеостанции Кириллу Ивановичу (Юрий Назаров), когда в кишлак приезжают военные и устанавливают колючую проволоку и мины. Новая граница делит два соседних кишлака «по живому», так что теперь навещать родственников и соседей крайне сложно. И непонятно, состоится ли свадьба Нилуфар – ведь ее жених живет теперь в «заграничном» кишлаке.

Картина «Истинный полдень» была снята в 2009 году. Как отмечается в аннотации к нему, фильм «исследует последствия распада советского государства и спорную природу отношений власти и народа, через жизнь молодой женщины из села на границе между Таджикистаном и Узбекистаном». Сайт аттестует картину Саидова как «первую игровую ленту, произведенную в Таджикистане за 18 лет». Показы ее прошли на кинофестивалях в Роттердаме, Марракеше, Санта-Барбаре, Пусане, Керале и на многих других.

Режиссер Носир Саидов родился в 1966 году. Учился на режиссерском факультете Таджикского государственного института искусств им. М. Турсунзаде. В качестве второго режиссера работал над несколькими российскими фильмами. Поставил фильмы «Учитель» и «Зеркало без отражения». Несколько лет проработал директором киностудии «Таджикфильм». В марте этого года назначен директором ТВ Сафина, государственного телеканала Таджикистана.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» позвонил Носиру Саидову в Душанбе.

Олег Сулькин: Какой смысл вы вложили в название фильма?

Носир Саидов: Главный герой Кирилл Иванович работает на метеостанции. Истинный полдень – это момент, когда солнце в зените. Именно в этот момент и стали устанавливать границу.

О.С.: Это происходило в реальности?

Н.С.: Да. После распада Советского Союза стали закрывать границы (между образовавшимися государствами). В то время, как в Европе открывали границы, у нас их стали закрывать. Причем речь идет не только о буквальной границе на земле, но и о новых границах в сознании, в психологии людей.

Я не хочу конкретизировать, с каким именно государством возникло это разграничение территории в фильме, это было бы слишком мелко. Это проблема мирового уровня. Для меня границы – это метафора глубокого разобщения людей. Я родился в Советском Союзе, и на моих глазах происходили все эти трудные перемены. Когда стали устанавливать границы, это делалось во многом негуманно.

О.С.: Где проходили съемки?

Н.С.: В горном кишлаке Зидди, на севере Таджикистана. В главных ролях – профессиональные актеры, а жители кишлака составили массовку. Они охотно с нами сотрудничали. Они знают, что такое кино. В советское время в тех живописных местах уже снимались фильмы.

О.С.: Приглашение Юрия Назарова на роль метеоролога с самого начала было заложено в проект?

Н.С.: Да, мы остановились на его кандидатуре вместе с драматургом Сафаром Хакдодовым, когда еще шла работа над сценарием. Я знал Юрия Назарова по многим замечательным ролям. Мы дали ему сценарий, сказал, что прочитает и даст ответ. А потом я узнал, что Назаров когда-то уже снимался в Таджикистане – у режиссера Марата Арипова (фильм «Ниссо» 1965 года. – О.С.). Через некоторое время он дал согласие.

О.С.: Как шла работа над фильмом?

Н.С.: Было непросто, возникали технические проблемы. Кинокамеру и часть светового обрудования привезли из Москвы, писать чистовой звук нам помогли в Иране. Получилась подлинно интернациональная группа.

О.С.: В 90-е годы, во время гражданской войны, многие русские уехали из Таджикистана. У вашего героя-метеоролога уехала в Россию семья. Он сам тоже собирается уезжать, но его многое связывает с жителями кишлака, он их полюбил, и они его тоже. Очевидно, что в образе замечательного героя Назарова, бескорыстного и доброго человека, заложено некое послание зрителю.

Н.С.: Мне кажется, мой фильм тяготеет к драматическому показу человеческих судеб в критические моменты истории. Появились границы, которые стали разделять людей. Вот что важно.

О.С.: Фильм снят довольно давно и за это время был показан на многих кинофестивалях. Как его приняли в Таджикистане и за рубежом?

Н.С.: Картина получила много призов на разных фестивалях. Публика, насколько я знаю, воспринимала увиденное очень хорошо. Ведь история, нами рассказанная, понятна всем и везде.

О.С.: До недавнего времени вы работали директором студии «Таджикфильм». Как бы вы оценили нынешний уровень развития таджикского кино?

Н.С.: Где-то лет шесть назад в Таджикистане возобновили активное кинопроизводство. Наши фильмы участвуют в кинофестивалях. Много молодежи пришло в профессию.

О.С.: Как осуществляется финансирование?

Н.С.: Отрасль полностью финансируется государством. Правда, в последнее время появляются и частные компании.

О.С.: А сколько фильмов в год сейчас снимается?

Н.С.: Двенадцать. Из них 3-4 – авторское кино, остальные – коммерческие. В прошлом году была копродукция с Францией. Недавно приезжали снимать коллеги из Казахстана, в этом году возможен совместный фильм с Россией на афганскую тему.