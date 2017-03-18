Будущее иммиграционного указа будет решаться в судебных инстанциях

Администрация Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который приостановил действие пересмотренного Белым домом иммиграционного указа, запрещающего въезд в США гражданам из шести преимущественно мусульманских стран.

В пятницу, в обращении в суд, Министерство юстиции США заявило о намерении опротестовать решение федерального окружного судьи Теодора Чуанга из штата Мэриленд в 4-ом окружном апелляционном суде.

Минюст прибег к данной мере через два дня после вердикта двух федеральных судов – в Мэриленде и на Гавайях – о приостановке действия отдельных статей указа. Оба суда постановили, что иммиграционный указ является дискриминационным по отношению к мусульманам.

Судья Чуанг постановил в экстренном порядке приостановить действие подписанного президентом Трампом указа, который запрещает въезд на территорию США гражданам из шести преимущественно мусульманских государств. Решение этого судьи, однако, оставило в силе ту часть указа, которая вводит временный запрет на въезд беженцев.

Федеральный судья на Гавайях отменил обе части иммиграционного указа Трампа.

Теперь дело будет передано на рассмотрение федерального апелляционного суда в Ричмонде, штат Вирджиния.

Иммиграционный указ

В четверг пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о намерении правительства «решительно защищать иммиграционный указ». По его словам, решение судов было «ошибочным».

Спайсер подтвердил, что в первую очередь администрация подаст апелляцию на решение федерального суда в штате Мэриленд, а потом обратится за пояснением о решении суда на Гавайях прежде, чем опротестовывать и его.

Апелляция на решение федерального суда на Гавайях будет подана в 9-й окружной апелляционный суд Сан-Франциско. Это тот самый суд, который оставил в силе решение низшей инстанции временно приостановить действие первого указа об иммиграции, изданного Белым домом 27 января.

Новый иммиграционный указ, который должен был вступить в силу в четверг, 16 марта, являлся пересмотренной версией первоначального документа, целью которой было избежание юридических коллизий.

Президент Трамп пообещал довести дело до Верховного суда, если потребуется.

Администрация Трампа утверждает, что иммиграционный указ необходим для защиты страны от террористической угрозы. Документ предусматривает 4-месячный запрет на въезд беженцев в США, а также на 3 месяца замораживает выдачу виз гражданам из Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Судана.

В пересмотренной версии указа из списка стран исключили Ирак, а также убрали формулировку, согласно которой представители некоторых религиозных меньшинств не подпадали под действие ограничений.

Юридические баталии

Трамп заявил, что из-за решения суда Соединенные Штаты выглядят слабыми, и что он будет отстаивать свой указ в судах.

«Опасность очевидна, закон очевиден, необходимость моего указа очевидна. – сказал Трамп, обращаясь к своим сторонникам в Нэшвилле, штат Теннесси. – Меня избрали, чтобы изменить ущербную и опасную систему и подход правительства, которые ослабили и поставили под угрозу нашу страну и оставили без защиты наш народ».

Оба федеральных судьи, в качестве обоснования своих вердиктов о приостановке действия указа, сослались на заявления Дональда Трампа и его команды до и после ноябрьских выборов.

В ходе предвыборной кампании Трамп однажды призвал запретить въезд в США всем мусульманам. Позже, эта позиция сменилась требованием ввести усиленные проверки граждан из стран, которые подозреваются в спонсировании терроризма.

По словам федерального судьи из штата Гавайи – Деррика Уотсона, в ходе рассмотрения дела были представлены «значительные и неопровержимые доказательства того, что религиозные предубеждения послужили причиной издания обоих вариантов указа».

И. о. заместителя министра юстиции США Джеффри Уолл, представляя интересы правительства в федеральном суде на Гавайях, отметил: «Существует разница между (словами) кандидата и президента». «В этом указе нет никакой дискриминации по религиозному признаку», – добавил Уолл.