Transparency International: коррупция – одна из причин насильственного экстремизма

Организация Transparency International заявила, что коррупция является одной из основных причин насильственного экстремизма

Неправительственная организация, ставящая своей целью борьбу с коррупцией, считает, что международное сообщество должно уделять приоритетное внимание антикоррупционной работе в ходе борьбы с такими экстремистскими группировками, как «Исламское государство» и «Боко Харам».

В опубликованном во вторник докладе организация отмечает, что из-за коррупции в органах власти боевики получают возможность использовать народное возмущение в целях вербовки, управления потоками оружия и подрыва общественных институтов, в том числе вооруженных сил, из-за чего они теряют возможность контролировать экстремистские угрозы.