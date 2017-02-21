Transparency International: коррупция – одна из причин насильственного экстремизма

В организации считают, что коррупция способствует подрыву общественных институтов, которые перестают контролировать экстремистские угрозы
Организация Transparency International заявила, что коррупция является одной из основных причин насильственного экстремизма
Неправительственная организация, ставящая своей целью борьбу с коррупцией, считает, что международное сообщество должно уделять приоритетное внимание антикоррупционной работе в ходе борьбы с такими экстремистскими группировками, как «Исламское государство» и «Боко Харам».
В опубликованном во вторник докладе организация отмечает, что из-за коррупции в органах власти боевики получают возможность использовать народное возмущение в целях вербовки, управления потоками оружия и подрыва общественных институтов, в том числе вооруженных сил, из-за чего они теряют возможность контролировать экстремистские угрозы.
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