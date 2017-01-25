Transparency видит связь между системной коррупцией и ростом популизма

Системная коррупция и социальное неравенство идут рука об руку, приводя к разочарованию высшим политическим руководством и создавая плодородную почву для роста влияния политиков-популистов.

К такому выводу пришла международная организация Transparency International, которая опубликовала своей ежегодный Индекс восприятия коррупции за 2016 год.

Шестьдесят девять процентов из 176 стран, включенных в Индекс восприятия коррупции за 2016 год, получили менее 50 баллов по шкале от 0 (воспринимаемый уровень коррупции крайне высокий) до 100 (воспринимаемый уровень коррупции очень низкий).

Как отмечается в докладе, данные результаты наглядно демонстрируют масштабность и вездесущность коррупции в государственном секторе во всем мире. В этом году количество стран, чьи показатели в Индексе ухудшились, превысило число государств, поднявшихся на более высокие позиции, и это говорит о необходимости принять незамедлительные меры.

«Слишком во многих странах люди лишены возможности удовлетворить свои самые базовые потребности – каждую ночь они засыпают голодными из-за коррупции, в то время как взяточники, стоящие у руля власти, живут на широкую ногу, не боясь наказаний», – заявил Хосе Угас, председатель правления Transparency International.

«Мы не можем позволить себе роскоши промедления. С коррупцией необходимо бороться здесь и сейчас, ради того, чтобы качество жизни людей во всем мире стало лучше», – добавил Угас.

Случаи элитной коррупции – от корпораций Petrobras и Odebrecht в Бразилии до дела бывшего президента Украины Виктора Януковича – демонстрируют, как из-за тайного сговора между предприятиями и политиками национальная экономика лишилась миллиардов долларов доходов, расхищенных за счет многих и многих граждан ради выгоды нескольких людей, отметила организация.

Подобные случаи системной элитной коррупции нарушают права человека, препятствуют стабильному развитию и обостряют маргинализацию общества, подчеркнула она.

«В странах во главе с популистскими лидерами или диктаторами можно часто заметить, как демократия начинает сдавать позиции, уступая место тревожной тенденции атак на гражданское общество, попыток ограничить свободу прессы и ослабить независимость судебной ветви власти. Вместо борьбы с клановым капитализмом, такие лидеры, как правило, устанавливают ещё худшие версии коррумпированных систем», – сказал Угас. «Только там, где существует свобода прессы, прозрачность всех политических процессов и сильные институты демократической власти, гражданское общество и средства массовой информации получают возможность привлечь к ответственности власть имущих и таким образом успешно бороться с коррупцией».

Позиции Венгрии и Турции – стран, где к власти пришли авторитарные правители, в Индексе за последние годы ухудшились. Показатель Венгрии упал по сравнению с 2015 годом в 51 до 48, а Турции с 42 до 41. В то время как результат Аргентины, чей народ избавился от популистского правительства, постепенно улучшается. Он поднялся с 32 до 36.

Индекс восприятия коррупции за 2016 год включает показатели восприятия уровня коррупции в 176 странах. Дания и Новая Зеландия продемонстрировали наилучший результат – 90 баллов; почти такие же показатели у Финляндии (89) и Швеции (88).

Россия с 29 пунктами оказалась на 131-м месте, поделив эту позицию с Украиной. Однако индекс Беларуси заметно улучшился, поднявшись с 32 до 40. Это обеспечило бывшей советской республике 79-е место.

Наилучший показатель среди бывших советских республик у Эстонии – она находится на 22-м месте с 70 пунктами.

Уже десятый год кряду наихудшие результаты в Индексе показывает Сомали – в этом году республика получила всего лишь 10 баллов. Южный Судан занял предпоследнюю позицию, набрав 11 баллов; следом за ним идут Северная Корея (12) и Сирия (13).

Страны, расположившиеся в самом конце Индекса, отличает повсеместная безнаказанность коррупции, недобросовестное государственное управление и слабые институты власти, указывается в исследовании.

Позиции государств, расположенных в конфликтных регионах, в частности, стран Ближнего Востока, в этом году снизились более всех остальных, отметила Transparency International.

По сравнению с Индексом 2015 г., самые заметные изменения в худшую сторону продемонстрировал Катар – его показатель упал на целых 10 баллов. «Скандалы с ФИФА, расследования правомерности решения провести Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, а также сообщения о нарушениях прав человека среди трудовых мигрантов существенно повлияли на восприятие страны», – заявил Угас.