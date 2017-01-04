В Бруклине сошел с рельсов пригородный поезд

Пассажирский пригородный поезд в среду сошел с рельсов в Бруклине, в результате чего пострадало более 100 человек, сообщают местные власти.

Поезд Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail Road) сошел с рельсов, не сумев вовремя остановиться, и врезался в заграждение. От удара некоторые пассажиры упали и получили травмы.

«Мы не знаем, что случилось с машинистом. Очевидно, будет проведено расследование, чтобы установить, что именно произошло и почему машинист не остановил поезд до того, как он врезался в заграждение», – заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Как сообщил замглавы пожарной службы Нью-Йорка Дэн Донохью, 11 человек были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Некоторых пострадавших вынесли из поезда на носилках, остальные прикладывали лед к ушибленным при падении местам.

В результате аварии были сильно повреждены два первых вагона поезда, погнулись двери и были выбиты несколько окон.

Станция Atlantic Terminal, где произошла авария, связывает девять линий городского метро и является одной из самых оживленных станций в Нью-Йорке.

Это уже второй крупный инцидент с пригородными железными дорогами за последние три месяца. В сентябре случилась авария на станции Хобокен в Нью-Джерси, в результате которой погиб один человек и пострадали еще 114.