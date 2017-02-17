Рекс Тиллерсон провел перегвооры в Бонне

Союзники США по Североатлантическому альянсу после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в пятницу сообщили, что приветствуют поддержку США в процессе политического урегулирования сирийского конфликта.

«Все участники встречи предпочитают политическое решение, потому что только военное вмешательство не поможет установить мир в Сирии», – сказал немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, общаясь с прессой в Бонне, где проходит встреча «Большой двадцатки» G-20.

В рамках дополнительных мероприятий в ходе саммита Тиллерсон впервые встретился с представителями западных и арабских стран, а также Турции.

В преддверии встречи дипломаты хотели уточнить, изменилась ли позиция новой администрации США под руководством президента Дональда Трампа по Сирии, особенно в отношении будущего Башара Асада.

Предыдущая администрация во главе с президентом Бараком Обамой настаивала на уходе Асада, что вызвало разногласия между США и Россией, которая поддерживает сирийского лидера.

Трамп подчеркивал необходимость тесного сотрудничества с Россией в борьбе с «Исламским государством» в Сирии.

Россия, чье влияние на ход конфликта выросло, провела отдельные мирные переговоры в Казахстане с участием Турции. В результате российского посредничества удалось на шесть недель установить хрупкое перемирие между воюющими фракциями в Сирии.

Немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль сообщил, что государства-единомышленники приняли решение усилить давление на Россию, чтобы добиться политического решения конфликта, и подчеркнули, что альтернативы переговорам под эгидой ООН не может быть. Новый раунд переговоров с участием сирийских властей и представителей повстанцев запланирован на 23 февраля в Женеве.

В пятницу госсекретарь Тиллерсон также впервые встретился со своим китайским коллегой Ваном И. Он призвал Китай оказать влияние на Северную Корею в связи с недавно проведенными ею ракетными пусками.

В пятницу в Бонне и.о. пресс-секретаря Госдепартамента США Марк Тонер сообщил, что Тиллерсон «подчеркнул растущую угрозу северокорейской ядерной и ракетной программ и призвал Китай использовать все возможные методы для сдерживания дестабилизирующей деятельности Северной Кореи».

После прошедшей в четверг встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Тиллерсон заявил о готовности США к сотрудничеству при условии соблюдения Россией взятых на себя обязательств по прекращению военных действий в Украине.

Тиллерсон впервые участвует во встрече «Большой двадцатки», принимающей стороной в которой является министр иностранных дел Германии Габриэль –критик некоторых аспектов политики Трампа.

На страны «Большой двадцатки» приходится почти 85 процентов мировой экономики и две трети населения мира.

Встреча в Бонне проходит в преддверие запланированного на июль саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, в ходе которого может состояться первая личная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.