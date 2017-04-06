Тиллерсон: России пора пересмотреть поддержку Асада

России нужно тщательно обдумать, должна ли она и дальше поддерживать президента Сирии Башара Асада, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, комментируя химическую атаку, вину за которую он возложил на войска Асада.

«Мы думаем, что российской стороне пора хорошо подумать о необходимости дальнейшей поддержки режима Асада», – сказал Тиллерсон журналистам после встречи со своим мексиканским коллегой в Госдепартаменте.

Ранее Тиллерсон обнародовал специальное заявление. В нем говорится: «Соединенные Штаты решительно осуждают атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб. Только за прошедший месяц это уже третье сообщение об использовании оружия такого рода. Поступают сообщения о десятках погибших, включая многочисленные жертвы среди детей. Мы продолжаем отслеживать ужасную ситуацию, но уже очевидно, что образ действий Башара Асада именно такой: жестокое и неприкрытое варварство. Те, кто защищает и поддерживает его, в том числе Россия и Иран, не должны питать иллюзий относительно Асада или его намерений».

В документе отмечается, что «любой, кто использует химическое оружие, чтобы травить свой народ, демонстрирует полное пренебрежение к человеческой морали и должен быть привлечен к ответственности».

Тиллерсон вновь призвал Россию и Иран «задействовать свое влияние на сирийский режим и гарантировать, что бесчеловечные атаки подобного рода никогда не повторятся вновь».