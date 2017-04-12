В Украине отреагировали на слова Тиллерсона

После переговоров глав МИД "Большой семерки", во время встречи дипломатов Рекс Тиллерсон задал вопрос «почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина?». Новость об этом вызвала недоумение и возмущение как в Европе, так и внутри США. Украинское внешнеполитическое ведомство не комментирует слова госсекретаря США. Об этом Русской службе "Голоса Америки" заявила пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца. В администрации президента Украины, куда также обратился "Голос Америки", комментарий пока не дали.

По мнению украинских парламентариев, такие заявления Тиллерсона не слишком продуманны. Украинские законодатели напоминают, что в интересах американских налогоплательщиков иметь безопасную и стабильную Европу.

"Госсекретарь США говорил это исходя из своих интересов – интересов США. Это было такое резкое, в каком-то смысле циничное заявление. В тоже время всем надо помнить – и нам в Украине, и нашим американским друзьям – что безопасность относится к нашим общим ценностям и интересам. Что касается взаимоотношений между Украиной и США, мы, конечно, немного огорчены таким оттенком этой позиции, но отнесемся к ней с пониманием. Нашим общим стратегическим приоритетом является безопасность, так что такие непродуманные заявления могут быть отодвинуты на второй план", - заявила народный депутат Украины Светлана Залищук.

В Государственном департаменте назвали «риторическим приемом» слова государственного секретаря Рекса Тиллерсона, который во вторник, как казалось, поставил под сомнение, почему американцев должно беспокоить конфликт в Украине.

Именно этими двумя словами ответил на вопросы агентства «Блумберг» прокомментировать слова госсекретаря представитель госдепартамента Роберт Гаммонд.

Позже на брифинге в Госдепартаменте, отвечая на вопрос одного из корреспондентов объяснить слова госсекретаря, принимая во внимание, что США предоставили Украине кредитные гарантии на $ 3 миллиарда и другую помощь, и.о. представителя Госдепа Марк Тонер сказал, что понятия не имеет о чем говорит министр иностранных дел Эро, но добавил:

«Государственный секретарь Тиллерсон четко объяснил позицию правительства США в отношении Украины ... выступает в поддержку Минского процесса и санкций в отношении России ... дал президенту Украины Порошенко ясно понять, что позиция США в отношении Украины не изменилась, и США решительно поддерживают украинское правительство и призывают к полному выполнения Минских соглашений».