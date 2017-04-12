В Украине отреагировали на слова Тиллерсона

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона "Почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина?" не повлияют на отношения между двумя странами
После переговоров глав МИД "Большой семерки", во время встречи дипломатов Рекс Тиллерсон задал вопрос «почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина?». Новость об этом вызвала недоумение и возмущение как в Европе, так и внутри США. Украинское внешнеполитическое ведомство не комментирует слова госсекретаря США. Об этом Русской службе "Голоса Америки" заявила пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца. В администрации президента Украины, куда также обратился "Голос Америки", комментарий пока не дали.
По мнению украинских парламентариев, такие заявления Тиллерсона не слишком продуманны. Украинские законодатели напоминают, что в интересах американских налогоплательщиков иметь безопасную и стабильную Европу.
"Госсекретарь США говорил это исходя из своих интересов – интересов США. Это было такое резкое, в каком-то смысле циничное заявление. В тоже время всем надо помнить – и нам в Украине, и нашим американским друзьям – что безопасность относится к нашим общим ценностям и интересам. Что касается взаимоотношений между Украиной и США, мы, конечно, немного огорчены таким оттенком этой позиции, но отнесемся к ней с пониманием. Нашим общим стратегическим приоритетом является безопасность, так что такие непродуманные заявления могут быть отодвинуты на второй план", - заявила народный депутат Украины Светлана Залищук.
В Государственном департаменте назвали «риторическим приемом» слова государственного секретаря Рекса Тиллерсона, который во вторник, как казалось, поставил под сомнение, почему американцев должно беспокоить конфликт в Украине.
Именно этими двумя словами ответил на вопросы агентства «Блумберг» прокомментировать слова госсекретаря представитель госдепартамента Роберт Гаммонд.
Позже на брифинге в Госдепартаменте, отвечая на вопрос одного из корреспондентов объяснить слова госсекретаря, принимая во внимание, что США предоставили Украине кредитные гарантии на $ 3 миллиарда и другую помощь, и.о. представителя Госдепа Марк Тонер сказал, что понятия не имеет о чем говорит министр иностранных дел Эро, но добавил:
«Государственный секретарь Тиллерсон четко объяснил позицию правительства США в отношении Украины ... выступает в поддержку Минского процесса и санкций в отношении России ... дал президенту Украины Порошенко ясно понять, что позиция США в отношении Украины не изменилась, и США решительно поддерживают украинское правительство и призывают к полному выполнения Минских соглашений».
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.