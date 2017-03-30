Тиллерсон проводит переговоры с руководством Турции

На встречах в Анкаре турецкая сторона, вероятно, поднимет тему экстрадиции Фетхуллы Гюлена, которого подозревают в причастности к попытке переворота
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в четверг в Анкаре с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.
Переговоры стали первым пунктом в программе зарубежного турне главы американской дипломатии.
Тиллерсон отправился в поездку на фоне рассмотрения Вашингтоном дальнейших шагов, направленных на победу над боевиками «Исламского государства» и стабилизацию ситуации с беженцами совместными усилиями с региональными союзниками.
У госсекретаря также состоялась встреча за закрытыми дверями с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подробностей о которой не сообщается.
Планируются также переговоры с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Ожидается, что в ходе переговоров Турция будет убеждать США экстрадировать проповедника Фетхуллу Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации провалившейся попытки переворота в прошлом году.
После Турции глава американской дипломатии отправится на свою первую встречу с коллегами из стран НАТО, где будет требовать, чтобы союзники по альянсу продемонстрировали отчетливое стремление к увеличению расходов на оборону.
Возглавляемые США силы активизируют кампанию по освобождению сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства».
Проблемы стабилизации покинутых боевиками территорий и возвращения беженцев в свои дома занимают важное место в повестке США и их партнеров по антиигиловской коалиции.
Тиллерсон надеется развить успехи, достигнутые на встрече партнеров по коалиции на прошлой неделе в Вашингтоне.
«Хотя более определенный курс действий в Сирии еще формируется, я могу сказать, что США усилят давление на ИГИЛ и "Аль-Кайду" и будут работать над созданием временных зон стабильности через прекращение огня, которое позволит беженцам вернуться домой», – заявил он.
Но это может оказаться трудной задачей, считает эксперт по Ближнему Востоку Дэниел Сервер.
«Турция была бы рада появлению зон безопасности, они выступают за это не первый год, – говорит он. – Но на деле их крайне трудно создавать, защищать и поддерживать».
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