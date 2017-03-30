Тиллерсон проводит переговоры с руководством Турции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в четверг в Анкаре с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Переговоры стали первым пунктом в программе зарубежного турне главы американской дипломатии.

Тиллерсон отправился в поездку на фоне рассмотрения Вашингтоном дальнейших шагов, направленных на победу над боевиками «Исламского государства» и стабилизацию ситуации с беженцами совместными усилиями с региональными союзниками.

У госсекретаря также состоялась встреча за закрытыми дверями с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подробностей о которой не сообщается.

Планируются также переговоры с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Ожидается, что в ходе переговоров Турция будет убеждать США экстрадировать проповедника Фетхуллу Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации провалившейся попытки переворота в прошлом году.

После Турции глава американской дипломатии отправится на свою первую встречу с коллегами из стран НАТО, где будет требовать, чтобы союзники по альянсу продемонстрировали отчетливое стремление к увеличению расходов на оборону.

Возглавляемые США силы активизируют кампанию по освобождению сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства».

Проблемы стабилизации покинутых боевиками территорий и возвращения беженцев в свои дома занимают важное место в повестке США и их партнеров по антиигиловской коалиции.

Тиллерсон надеется развить успехи, достигнутые на встрече партнеров по коалиции на прошлой неделе в Вашингтоне.

«Хотя более определенный курс действий в Сирии еще формируется, я могу сказать, что США усилят давление на ИГИЛ и "Аль-Кайду" и будут работать над созданием временных зон стабильности через прекращение огня, которое позволит беженцам вернуться домой», – заявил он.

Но это может оказаться трудной задачей, считает эксперт по Ближнему Востоку Дэниел Сервер.

«Турция была бы рада появлению зон безопасности, они выступают за это не первый год, – говорит он. – Но на деле их крайне трудно создавать, защищать и поддерживать».