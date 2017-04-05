Тиллерсон поедет в Москву после саммита G-7

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Россию после саммита министров стран «Большой семерки», который пройдет в Италии на следующей неделе. Об этом сообщили в среду в Госдепартаменте.



После завершения переговоров 11 апреля Тиллерсон поедет в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудить ситуацию в Украине, борьбу с терроризмом и двусторонние отношения.



«Эта поездка – часть наших усилий по поддержанию прямых каналов связи с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы четко донести до них взгляды США, в том числе касательно дальнейших шагов по имплементации Минских соглашений», – заявил и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер.

Российский МИД подтвердил информацию о приезде Тиллерсона, отметив, что это будет его первый визит в страну в качестве главы американской дипломатии при администрации Трампа.



В опубликованном в среду заявлении также отражены намеченные темы для обсуждения, в том числе борьба с терроризмом, Сирия, КНДР и ряд других вопросов.



«Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям», – говорится в заявлении.



Саммит министров «Большой семерки» пройдет в итальянском городе Лукка с 9 по 11 апреля и послужит подготовкой к намеченному на следующий месяц саммиту лидеров G-7, который посетит президент Дональд Трамп.