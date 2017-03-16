Тиллерсон: уровень расходов Госдепартамента «не может быть сохранен»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в четверг, что нынешний уровень расходов Госдепартамента «просто не может быть сохранен», и он добровольно принял «вызов» президента Дональда Трампа и готов сократить их.

Белый дом предлагает выделить на содержание Госдепартамента и Агентства США по международному развитию в общей сложности 25,6 миллиарда долларов, что на 28 процентов меньше нынешнего уровня, согласно документам, представленным Белым домом в четверг.

Хотя проект бюджета на следующий год предполагает сокращение средств, выделяемых на содержание американской дипломатии и иностранную помощь, в нем предлагается сохранить помощь Израилю в сфере безопасности в размере 3,1 миллиарда долларов.

В то же время Белый дом предлагает сократить финансирование ООН, программ в области изменений климата и культурного обмена.

Заявление Тиллерсона прозвучало в Токио в начале его первого визита в Азию в качестве государственного секретаря.