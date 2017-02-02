Рекс Тиллерсон – сотрудникам Госдепартамента: личные взгляды не должны влиять на эффективность работы

Рекс Тиллерсон, только что занявший пост госсекретаря США, отметил в выступлении перед сотрудниками Госдепартамента, что дипломаты страны должны иметь право на выражение своих политических взглядов, подчеркнув вместе с тем, что «мы не можем позволить личным убеждениям взять верх над нашей способностью работать единой командой».

Тиллерсон заявил об этом через несколько дней после того, как почти тысяча сотрудников внешнеполитического ведомства подписала письмо, в котором выражается несогласие с указом президента Дональда Трампа по иммиграции, временно запрещающим въезд в США лицам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Новый глава Госдепартамента сказал сотрудникам ведомства, что установит «несколько главных принципов» – подотчетности, честности и уважения – с тем, чтобы обеспечить максимально «продуктивное и эффективное» функционирование ведомства.

Тиллерсон подчеркнул значение вопроса о безопасности различных категорий сотрудников Госдепартамента и их семей. «Первое, о чем я спрашиваю себя, просыпаясь каждое утро, это – «В безопасности ли наши люди?» – сказал он. – Безопасность каждого членов нашей семьи – Госдепартамента – безотносительно к тому, где он или она выполняет свои обязанности, – не просто приоритет, но одна из важнейших ценностей для меня, и теперь это станет важнейшей ценностью для этого департамента. Это относится к нашей госдепартаментской семье в США и всем агентствам, работающим под началом главы зарубежных миссий, включая гражданских служащих, работников дипломатической службы специалистов в этой сфере, местных сотрудников из принимающих стран, граждан других стран, стажеров, сотрудников, лиц, работающих по контракту, партнеров по реализации и, не в меньшей степени, к членам наших семей, поддерживающих нас и дома, и за рубежом, где мы служим нашей стране».

«Внешнеполитическая служба – не единственная часть Госдепартамента, – отметил глава внешнеполитического ведомства. – Гражданские служащие Госдепартамента играют незаменимую роль во всем, чего нам удается достичь, и мы не можем добиться успеха без той работы, что выполняете вы. Подчас мы живем в мире заголовков, однако то, что вы работает вдали от глаз общественности, не уменьшает вашу значимость для нашего дела. Ваша преданность, ваша квалификация, ваш здравый смысл лежат в основе всего, что мы делаем».

На посту госсекретаря бывший глава нефтяного гиганта Exxon Mobil унаследует ряд глобальных проблем и вызовов – в частности, гражданскую войну в Сирии, ядерные амбиции Северной Кореи и растущее давление со стороны Китая и России.

Тиллерсон столкнется и с необходимостью решать такие относительно новые проблемы, как рост напряженности в отношениях с Мексикой из-за вопроса о финансировании строительства стены, обещанной президентом Трампом, и иммиграционного запрета.