Что будущий госсекретарь США Тиллерсон планирует сказать о России?

В среду утром в сенатском Комитете по международным делам пройдут слушания по утверждению кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США

Согласно черновому варианту выступления, который уже опубликован, в частности, в Washington Post, бизнесмен планирует говорить о «решающем моменте» в истории США и всего мира. «Старые идеи и международные нормы, - считает Тиллерсон, - которые были понятны и регулировали поведение в прошлом, неэффективны в наше время».

Отношения с Китаем Тиллерсон называет одновременно «дружескими и антагонистическими», а про Россию говорит, что страна пытается добиться уважения и значимости на международной арене, но «ее действия в последнее время игнорировали американские интересы».

«Наши союзники по НАТО справедливо встревожены растущей активностью России. В отсутствие лидерства Америки, эта дверь была оставлена открытой, и были посланы непреднамеренные сигналы. Мы пошли на попятную в обещаниях, данных союзникам. Мы посылали слабые или смешанные сигналы по поводу «красной черты», которая превратилась в зеленый (свет). Мы не признавали того, что Россия мыслит не так, как мы. Одними словами не стереть неравномерную и иногда спорную историю наших стран. Но нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее амбиций – с тем, чтобы мы могли планировать наш собственный путь. Там, где сотрудничество с Россией на основе общих интересов возможно – как, например, уменьшение глобальной угрозы терроризма – мы должны проверить эти возможности. Но там, где существуют принципиальные разногласия, – мы должны быть непоколебимы в защите интересов Америки и ее союзников».

Несколько раз в своей речи Тиллерсон планирует упомянуть радикальный ислам, который, по его словам, «является нелегитимным проявлением мусульманской веры». Иран и Северную Корею номинант на пост госсекретаря называет «противниками», которые представляют «серьезную угрозу миру из-за их отказа соответствовать международным нормам».

«Для достижения стабильности, которая является основой мира и безопасности в 21-м веке, американское лидерство должно быть не только возобновлено, но подтверждено», – планирует сказать Тиллерсон. Это лидерство, по мнению кандидата, было утеряно в последние десятилетия, и противники США этим воспользовались.