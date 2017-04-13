Вашингтон: американо-российские отношения – на беспрецедентно низком уровне

Кремль утверждает, что пока рано судить о том, произойдет ли улучшение российско-американских отношений после прошедших в среду напряженных переговоров между госсекретарем США Рексом Тилллерсоном и президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что встречи в Москве были «достаточно конструктивными» и выразил мнение, что две крупнейшие ядерные державы мира должны «поддерживать диалог для поиска решения вопросов».

По словам Пескова, в ходе встречи Путин изложил Вашингтону свое видение причин, которые привели двусторонние отношения в тупик. В основном речь шла о возникших на прошлой неделе разногласиях по поводу атаки с использованием химического оружия в Сирии, а также приказа президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар в ответ на применение химоружия.

В среду Трамп заявил, что отношения между США и Россией находятся на низком, как никогда, уровне. Именно эту мысль озвучил Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным и Лавровым. Госсекретарь США отметил отсутствие доверия в отношениях между странами.

В четверг Трамп высказался в более оптимистическом тоне, заявив в «Твиттере»: «Дела между США и Россией пойдут превосходно. В свое время все придут в чувство, и наступит прочный мир!»

В интервью российскому телеканалу Путин также отметил, что отношения между странами ухудшились с тех пор, как Трамп вступил в должность три месяца назад.

Очередным предметом разногласий между Москвой и Вашингтоном стала совершенная 4 апреля химатака в Сирии, в результате которой погибли 85 человек и сотни людей подверглись воздействию химических веществ. Тиллерсон заявил, что США «совершенно уверены», что «атака была спланирована и осуществлена сирийским режимом». В то же время Лавров не представил подтверждений заявлениям России о том, что газ зарин был либо провокацией сирийских повстанцев, либо распространился во время атаки в результате попадания сирийскими бомбардировщиками в хранилище зарина, контролируемое повстанцами.