Визит Тиллерсона в Москву: сдержанные прогнозы экспертов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует визит в Москву 12 апреля – всего через несколько дней после ракетного удара ВМС США по сирийской авиабазе в ответ на атаку с применением химического оружия, которая привела к гибели гражданского населения.

По словам официальных лиц, глава внешнеполитического ведомства попробует убедить Россию пересмотреть политику поддержку правительства сирийского президента Башара Асада.

В субботу министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет свой визит в Москву, запланированный на 10 апреля: «Сирийские события кардинальным образом изменили ситуацию».

Госсекретарь США Тиллерсон планирует быть в Москве в среду, после участия во встрече министров иностранных дел «Большой семерки» в Италии, которая пройдет 9-11 апреля.

Госдепартамент не ответил на запрос «Голоса Америки» о том, не изменились ли планы посещения Москвы после ракетных ударов США по авиабазе Асада в Сирии.

По мнению аналитиков, после проведения военной операции Вашингтону необходимо предпринять дипломатические меры.

Тиллерсон, который известен своем немногословием, жестко высказался о России, которую Вашингтон обвиняет в неспособности контролировать своего союзника – сирийского президента Башара Асада.

«Россия или причастна к произошедшему, или продемонстрировала свою некомпетентность», – сказал Тиллерсон вечером в четверг. Он имел ввиду неспособность Кремля предотвратить, как предполагается, применение режимом Асада химического оружия, что привело к многочисленным жертвам в контролируемой повстанцами провинции Идлиб.

В 2013-м году сирийское правительство согласилось отказаться от химического оружия под наблюдением российского правительства. До недавней атаки с применением ядовитого газа Тиллерсон говорил, что судьбу Асада будет решать сирийский народ. После химатаки он выступил с критикой правительства Асада и оказываемой ему Россией поддержки.

Эксперты считают, что нанесение Соединенными Штатами ракетного удара может отрицательно сказаться на дипломатической миссии Тиллерсона в Москве. Специалисты также не исключают роста напряженности между США и Россией по вопросе о будущем Асада.

«Конечно, в краткосрочной перспективе это усложнит двусторонние отношения», – сказал «Голосу Америки» бывший посол США в Украине Джон Хербст.

По его словам, несмотря на то, что ракетный удар США был довольно локализованным и Вашингтон заранее предупредил Москву о проведении операции, чтобы не поставить под угрозу российских военных, реакция Кремля была довольно серьезной.

По мнению Хербста, который в настоящее время возглавляет Центр евразийских исследований Атлантического совета, решение России приостановитьдействие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США, было непродуманным шагом.

«Наличие механизма по предотвращению инцидентов важно и для США, и для России. В то же время, Москва более заинтересована в нем, так как обычные вооруженные силы США намного превосходят российские. Таким образом, российские военные подвергаются большему риску в случае инцидентов», – сказал Хербст.

«Ракетные удары без сомнения изменили тон коммуникации, учитывая отмену протоколов между Россией и США по избежанию конфликтных ситуаций во время операций в Сирии», – сообщил «Голосу Америки» представитель Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

В пятницу профессор Американского университета в Вашингтоне Дога Улас Эралп сказал «Голосу Америки», что Тиллерсону «сейчас придется в срочном порятке попытаться заключить сделку», которая позволит иметь устойчивый механизм координации действий между двумя странами в случае, если «США намерены увеличить масштаб своего военного участия в Сирии».

Научный сотрудник Института Ближнего Востока Даниэль Сервер в интервью «Голосу Америки» сказал, что после военных ударов Сирия мгновенно стала во главе повестки дня». Основной вопрос заключается в том, удастся ли Тиллерсону договориться с Россией о политическом разрешении сирийского конфликта», – добавил Сервер.

По мнению бывших официальных лиц США, атака с применением химического оружия в Сирии стала основной преградой на пути зарождающихся отношений между администрацией Трампа и Кремлем.

«Важно, чтобы США скорректировали курс и новая администрация в срочном порядке перешла от ряда вызывающих тревогу и некомпетентных комментариев к выработке политики и стратегии, которая позволила бы контролировать иограничивать негативное влияние Путина на глобальную безопасность и установление мира», – заявил бывший посол США в ОБСЕ Даниэль Байер.

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений в Москве Алексей Арбатов в интервью «Голосу Америки» высказал мнение, что, несмотря на то, что ракетный удар ВМС США в Сирии усложняет российско-американские отношения, «реакция Министерства иностранных дел Росии пока что была довольно сдержанной, что не исключает возможность достижения соглашений и сотрудничества с США».

Телефонная дипломатия: Тиллерсон - Лавров

В то время, как Вашингтон готов работать с Москвой областях, которые предполагают практическое сотрудничество, согласно заявлению Госдепартамента США, госсекретарь Тиллерсон даст Москве ясно понять, что США будут призывать Россию к ответу за нарушение международных норм.

В субботу российский МИД сообщил о телефонном разговоре госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИДа РФ Сергея Лаврова. По информации российской стороны, главной темой разговора стали ракетные удары по сирийской авиабазе.

Тиллерсон и Лавров договорились продолжить обсуждение сирийской темы во время личной встречи на следующей неделе, во время визита госсекретаря США в Москву.