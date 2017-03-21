Reuters: Тиллерсон планирует посетить Москву в апреле

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в апреле в связи с визитом председателя КНР в США и посетит Россию в том же месяце.

Об этом в понедельник сообщили агентству Reuters представители США.

Такой шаг может создать у союзников США впечатление, что Вашингтон придает тревогам Москвы большее значение, чем проблемам, которые заботят их.

Тиллерсон намерен пропустить совещание министров 28 стран НАТО в Брюсселе, которое было бы для него первым, чтобы принять участие в переговорах президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили четыре нынешних и бывших американских чиновника.

Ожидается, что встреча лидеров двух стран пройдет 6-7 апреля в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Решение пропустить встречу министров НАТО и посетить Москву может усилить впечатление, что Трамп придает большее значение контактам с крупными державами, чем с малыми странами, чья безопасность зависит от Вашингтона, полагают два бывших американских чиновника.

Трамп часто позитивно отзывался о российском президенте Владимире Путине, а Тиллерсон несколько лет работал с правительством России в качестве главы компании Exxon Mobil, и сомневался в разумности антироссийских санкций, которые, по его словам, могут нанести ущерб американским компаниям.

Представитель Госдепартамента Марк Тонер не смог немедленно прокомментировать сообщения, что Тиллерсон пропустит совещание в НАТО и посетит Россию. Два американских чиновника сообщили, что госсекретарь планирует посетить Москву 12 апреля.

Трамп уже вызвал раздражение и обеспокоенность у стран-членов НАТО своими заявлениями о том, что западный альянс «устарел», и требованиями, чтобы союзники выполняли свои обязательства и тратили на оборону не менее 2 процентов ВВП.