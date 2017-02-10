Тиллерсон и Могерини обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине

Глава Европейской дипломатии Федерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе первой встречи «подробно» обсудили терроризм, Россию, ядерное соглашение с Ираном и Украину, сообщается в заявлении ЕС.

Могерини проведет в Вашингтоне четверг и пятницу, приехав в страну впервые после инаугурации Дональда Трампа.

В четверг она также встретилась с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, сообщают в Белом доме.

Могерини после встречи заявила, что была «рада познакомиться» с Тиллерсоном, и что они «открыто обсудили многие вопросы, которые стоят перед нами».

Как сообщается в ее заявлении, на встрече обсуждались «трансатлантические отношения, общая задача борьбы с терроризмом, продолжающаяся работа над укреплением европейской обороны, отношения с Россией, ядерное соглашение с Ираном и основные кризисы, от Украины до Сирии».

В Госдепартаменте не сообщают подробностей о том, что обсуждали главы американской и европейской дипломатий.