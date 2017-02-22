Госсекретарь США провел телефонную беседу с членом Госсовета КНР

Во вторник, 21 февраля состоялся телефонный разговор Госсекретаря США Рекса Тиллерсона с членом Госсовета Китая Ян Цзечи. Как сообщается в заявлении представителя госдепартамента Марка Тонера, стороны подтвердили важность развития конструктивных двусторонних отношений. Собеседники согласились с необходимостью реагировать на угрозу, которую несет Северная Корея региональной стабильности. Тиллерсон и Ян Цзечи обсудили также вопросы экономики и торговли, перспективы сотрудничества в борьбе с терроризмом и международной преступностью.