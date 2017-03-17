Тиллерсон объявил о завершении «политики терпимости» в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о завершении «политики терпимости» в отношении Северной Кореи и отметил, что военные действия в отношении Пхеньяна являются «обсуждаемой возможностью».

Тиллерсон сделал следующее заявление в пятницу в Сеуле: «КНДР должна понять, что единственный путь к безопасному и экономически благополучному будущему … это отказ от разработки ядерного оружия, баллистических ракет и прочего оружия массового поражения».

На совместной пресс-конференции с южнокорейским министром иностранных дел Юном Бёнсе Тиллерсон отметил, что «комплекс мер» в отношении изолированной страны уже разрабатывается.

Тиллерсон в пятницу приступил ко второму этапу своего турне по Азии, прибыв в Южную Корею.

В ходе своего визита Тиллерсон встретился с высокопоставленными представителями южнокорейских властей и посетил Демилитаризованную зону, отделяющую страну от КНДР.

Выступая в четверг в Токио, который стал первым пунктом его турне, Тиллерсон заявил, что спустя 20 лет безуспешных дипломатических усилий «очевидна необходимость нового подхода», чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Северной Кореи.

Глава американской дипломатии добавил, что одна из задач его поездки в регион – обсудить с властями Японии, Южной Кореи и Китая возможные альтернативные пути.

«Северной Корее и ее народу не нужно бояться США или соседей по региону, которые хотят лишь жить в мире с КНДР, – сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. – В этой связи Соединенные Штаты призывают КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ и воздержаться от дальнейших провокаций».