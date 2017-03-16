Тиллерсон призвал к «новому подходу» в решении северокорейской проблемы

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в четверг, что эскалация угрозы, исходящей от ядерной программы Северной Кореи, недвусмысленно говорит о необходимости «нового подхода».

При этом он не стал детально рассказывать, какие меры будет принимать администрация Трампа.

Тиллерсон заявил об этом на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой в Токио.

Несмотря на дипломатические и другие усилия, предпринимаемые в последние 20 лет, включая американскую гуманитарную помощь Северной Корее, достичь цели денуклеаризации Пхеньяна не удалось, подчеркнул Тиллерсон.

«То есть 20 лет мы применяли провальный подход», – сказал глава американской дипломатии – Это включает период, когда США предоставляли Северной Корее помощь в размере 1,35 миллиарда долларов, чтобы побудить ее выбрать другой путь».

«В условиях всевозрастающей угрозы очевидно, что нужен другой подход, – добавил он. – Одна из целей моего визита в регион – обменяться мнениями о новом подходе».