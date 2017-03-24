Тиллерсон встретится с коллегами по НАТО

Рекс Тиллерсон проведет встречу с министрами иностранных дел стран НАТО, на которой ранее не собирался присутствовать. Планы госсекретаря США изменились после критики в его адрес.

Сотрудники Госдепартамента США сообщили, что встреча с главами внешнеполитических ведомств государств, входящих в Североатлантический Альянс, состоится 31 марта в Брюсселе. Изначально планировалось, что этот саммит пройдет 5-6 апреля.

Руководство НАТО пока официально не подтвердило и не опровергло эту информацию.

Ранее Госдепартамент сообщил, что Тиллерсон откажется от участия в этой встрече, что вызвало беспокойство союзников США. Президент Дональд Трамп неоднократно негативно отзывался о НАТО, называя Альянс «устаревшим». В то же время, вице-президент Майк Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис неоднократно заявляли, что США намерены активно сотрудничать с НАТО.

По сообщению Госдепартамента, Тиллерсон приедет в Брюссель после визита в Анкару. Также ожидается, что 6-7 апреля Тиллерсон примет участие в переговорах Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина во Флориде.

Ранее Белый дом проинформировал, что 25 мая президент Трамп примет участие в саммите глав государств-членов НАТО в Брюсселе, и примет генсека НАТО Йенса Столтенберга 12 апреля.