Госсекретарь США Тиллерсон пообещал сохранить санкции против России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, сохранятся до тех пор, пока Москва не вернет Крым под контроль Украины и не откажется от поддержки вооруженных сепаратистов на Донбассе.

«Три года назад российская агрессия против Украины нарушила основы безопасности и стабильности в Европе, - сказал глава Госдепартамента, выступая на заседании комиссии «НАТО-Украина» в Брюсселе. – Мы не принимаем, и не примем попытки России изменить территориальные границы Украины».

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему будут «искать пути политического разрешения этого конфликта», поддерживая усилия Германии и Франции по реализации Минских соглашений.

«Мы продолжим требовать от России выполнения взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, - заявил госсекретарь. – Введенные США санкции сохраняться до тех пор, пока Москва не откажется от действий, вызвавших введение этих санкций».

Он отметил, что рост напряженности на «линии соприкосновения» сторон на востоке Украины и постоянные атаки на гражданские объекты, проводимые «силами сепаратистов под руководством России», грозят «гуманитарной катастрофой».

Рекс Тиллерсон считает, что Москва должна использовать свое влияние на сепаратистов в том числе и для того, чтобы «прекратить насилие, остановить кампанию атак и запугивания», направленную против членов наблюдательных миссий ОБСЕ. Работа наблюдателей позволит получить «ясно видимые, проверяемые и необратимые» свидетельства об улучшении ситуации в регионе.

«Россия должна понять, что (без этих данных) нет никаких оснований переходить к выполнению политической части Минских соглашений», - подчеркнул госсекретарь США, отметив также, что санкции, введенные после аннексии Крыма, сохранятся до тех пор, пока Москва «не вернет Украине контроль над полуостровом».

Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты поддерживают политику, проводимую Киевом, но призвал украинские власти «удвоить усилия» по проведению антикоррупционных реформ в стране.

«Война за возвращение Донбасса потеряет для Украины всякий смысл, если она проиграет войну с коррупцией», - добавил госсекретарь США.

Глава американского дипломатического ведомства напомнил, что за последние три года Соединенные Штаты выделили для финансирования различных программ по укреплению безопасности Украины более 600 миллионов долларов. Кроме этого, Вашингтон перечислил 1,3 миллиона долларов для совместных программ НАТО в этой стране.

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что на фоне продолжающейся «российской агрессии», встреча министров иностранных дел НАТО в Брюсселе стала «ясной демонстрацией политической поддержки Украины», но призвал сделать эту поддержку более «осязаемой», проявив «солидарность» в сохранении санкций против России, и увеличив финансовую поддержку трастовых фондов НАТО-Украина.

«Все вместе мы поддерживаем Украину в усилиях по защите своей суверенной территории, укреплению экономики и продвижению реформ, - сказал Рекс Тиллерсон. - Как сказал президент Трамп, каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свое будущее, и мы должны помочь народу Украины реализовать это священное право».