ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров стран НАТО, который пройдет 25 мая в Брюсселе, сообщил Белый дом.

Визит Трампа даст ему возможность пояснить, почему, с его точки зрения, многим членам НАТО нужно увеличить расходы на оборону, чтобы равномернее распределить затраты на содержание альянса.

Трамп вызвал обеспокоенность у ключевых европейских союзников, когда начал требовать, чтобы они увеличили расходы на оборону, и говорить о создании альянса с Россией для противодействия боевикам «Исламского государства».

«Президент с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами по НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность НАТО и обсудить вопросы, имеющие большое значение для альянса, особенно совместное разделение ответственности и роль НАТО в борьбе с терроризмом», – говорится в заявлении Белого дома.

Трамп 12 апреля примет в Белом доме генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. На этой встрече будет обсуждаться «укрепление альянса, с тем, чтобы он мог справляться с вызовами национальной и международной безопасности», говорится в заявлении.

Тем временем госсекретарь Рекс Тиллерсон подвергается критике за его решение не принимать участия в совещании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в апреле и намерение посетить Россию позднее в том месяце.

На брифинге в Госдепартаменте во вторник исполняющему обязанности пресс-секретаря Марку Тонеру пришлось отвечать на целый ряд вопросов журналистов, касающихся совещания в НАТО.

Один журналист заявил, что ему стало известно, что НАТО предложила Тиллерсону несколько альтернативных дат, чтобы он смог приехать, но они были отклонены. Тонер сказал, что речь идет о накладках с планированием мероприятий с участием госсекретаря.

«Могу сказать, что мы предложили альтернативные даты, когда госсекретарь может приехать, и они сейчас рассматриваются. Важно помнить, что это не просто решение штаб-квартиры НАТО, эти даты должны быть согласованы в результате консенсуса всех 28 союзников», – сказал он.

Другой представитель Госдепартамента сообщил, что Тиллерсон в апреле посетит Италию для встречи в рамках «Большой семерки», после чего отправится в Россию.

Тонер заявил на брифинге, что пока не может сделать официальное сообщение о поездке в Россию и не может сказать, встретится ли Тиллерсон с президентом России Владимиром Путиным.

Вместо участия в совещании министров стран НАТО, которое было бы для него первым, Тиллерсон намерен присутствовать при встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет 6-7 апреля в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, какой сигнал пошлет ближайшим союзникам США отсутствие Тиллерсона на совещании в НАТО, Тонер подчеркнул, что США остаются всецело привержены альянсу.

Он сообщил, что на этом совещании США будет представлять Том Шэннон – исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам, который ранее исполнял обязанности госсекретаря.

Однако ведущий демократ в комитете Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел выступил с резким заявлением в связи с сообщениями о поездках главы американской дипломатии.

«Если эти сообщения верны, то администрация Дональда Трампа совершает серьезную ошибку, которая пошатнет уверенность самого важного для Америки альянса и усилит обеспокоенность, что эта администрация слишком мягко относится к Владимиру Путину», – сказал конгрессмен.