Итоги визита Тиллерсона: «лучше, чем ожидалось»?

МОСКВА – В мировой прессе в четверг, 13 апреля, активно обсуждают итоги визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Оценки – самые разноплановые.

Напомним, президент Дональд Трамп накануне в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО назвал встречу госсекретаря с российским руководством «очень успешной», уточнив, что ее результаты еще предстоит оценить и, возможно, на это потребуется немало времени.

«Но конечный итог, а не просто разговоры, – вот что самое важное, – подчеркнул президент США. – Основываясь на том, что мне известно, встреча прошла вполне удачно, и даже лучше, чем ожидалось».

Между тем британские газеты разошлись во мнениях относительно продуктивности московских переговоров. Так, Financial Times склоняется к тому, что визит госсекретаря США прошел в атмосфере открытости и доброжелательности, и его результаты скорее положительные, однако замечает, что по ключевым вопросам стороны все же и не договорились. А Times считает, что встреча протекала в очень напряженной обстановке, и не стоит говорить о возможном сближении России и США.

Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов в интервью Русской службе «Голоса Америки» довольно сдержанно оценил итоги переговоров в Москве, особенно в сфере безопасности.

«Тема сферы безопасности в традиционном смысле слова как разоружение и нераспространение, насколько я понимаю, почти не затрагивалась, а если затрагивалась, то чисто формальным образом, – констатировал он. – Что касается Украины и Сирии – самых острых вопросов во взаимоотношениях России и США – этот визит не принес никаких позитивных шагов в сторону налаживания взаимодействия (двух стран), особенно по сравнению с теми надеждами на улучшение отношений, которые присутствовали в Москве после выборов президента США».

Вместе с тем Алексей Арбатов признал, что визит имел позитивное значение с точки зрения предотвращения дальнейшего обострения противоречий между Москвой и Вашингтоном.

«А такая опасность возникла в последние дни, – подчеркнул он. – После удара американских ракет по сирийскому аэродрому (в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб – В.В.), после всех заявлений и ультиматумов из Вашингтона все боялись, что результатом этого визита вообще станет практически разрыв отношений. Этого не произошло. Вместо точки поставлено многоточие. Но и вместо восклицательного знака поставлено многоточие».

По словам академика, России и США опять оказались в подвешенном состоянии, «когда стакан наполовину полон, наполовину пуст».

«Однако те, кто опасался еще большего обострения отношений, чем это было при предыдущей администрации США, могут сейчас вздохнуть с облегчением. Этого не случилось», – резюмировал он.

Кроме того, Алексей Арбатов заметил, что Дональд Трампа остается для него совершенной загадкой.

«Как, наверное, и для всех окружающих, – уточнил он. – Поэтому он мог назвать переговоры успешными, поскольку ему, конечно, не к лицу говорить обратное – что визит провалился, и его предвыборные обещания наладить отношения с Россией пошли прахом».

Громкого скандала и разрыва отношений не произошло, и слава богу, заключил директор Центра международной безопасности ИМЭМО.

В свою очередь, шеф-редактору интернет-издания Insider Роману Доброхотову кажется, что говорить о конструктивности или продуктивности визита следует только спустя некоторое время, когда станет понятно, какие реальные действия предпримет дальше Москва.

«Тиллерсон в ходе встречи потребовал от России изменить свою политику в отношении Асада и убедить его добровольно уйти, – напомнил он в комментарии «Голосу Америки». – Соответственно, если Москва, например, предложит вариант с выборами, в которых Асад, в принципе, сможет принять участие, хотя все понимают, что он заведомо проиграет, тогда это будет действительно конструктивное решение».

При этом Роман Доброхотов не думает, что в Кремле сейчас готовы к тому, чтобы радикально изменить свою позицию в отношении военной поддержки Сирии.

«Соответственно, Кремлю нужен красивый выход из ситуации, – добавил он. – Тем более, Путин не любит принимать решения под давление. Поэтому вряд ли сразу после встречи он заявит о каком-то изменении вектора российской политики. Ведь это будет воспринято как то, что Россия прогнулась под США, и бюрократическое сообщество, которое составляет ядро путинского электората, начнет возмущаться».

Конструктивность, наверное, была только в том, что вопросы обсуждались довольно откровенно, считает журналист.