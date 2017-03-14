Тиллерсона критикуют за недостаточную открытость для СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон удачно начал общение с прессой в первый день в должности, 2 февраля: выступая перед сотнями сотрудников Госдепартамента, он разрядил обстановку словами: «Привет, я новенький».

Однако с тех пор он упорно уклонялся от вопросов журналистов, ненадолго появляясь на публике при встречах с иностранными министрами и другими сановниками, ни разу не ответив на вопрос и, как правило, даже не удостаивая представителей прессы кивком или взглядом в их сторону.

На видеозаписи со встречи Тиллерсона с украинским министром иностранных дел, которая прошла 7 марта, видно, как журналистку Андреа Митчелл буквально вывели из помещения, пока она пыталась задать вопрос.

Однако настоящей сенсацией стало решение Тиллерсона нарушить давнюю традицию путешествовать в сопровождении журналистского пула Госдепартамента во время его первого крупного зарубежного турне по Азии. Бывший посол США Лора Кеннеди сочла это крайне необычным.

«Я не могу в подробностях рассказать вам о каждой поездке госсекретарей за прошедшие годы, но за 40 лет моей работы в Госдепартаменте госсекретари ценили прессу и хотели, чтобы журналисты сопровождали их по целому ряду причин», – отмечает она.

Кеннеди была назначена послом в Туркменистане в 2001 году, а в 2004 году заняла пост помощника заместителя госсекретаря по европейским и евразийским делам. В настоящий момент она на пенсии.

По ее словам, поездка Тиллерсона в Азию заслуживает особого внимания СМИ в связи с беспокойством всего мира по поводу ракетных испытаний в КНДР, которые наверняка станут одним из главных пунктов на повестке дня.

Как отмечает Кеннеди, отсутствие доступа СМИ вызывает особое разочарование в связи с тем, что в рамках турне Тиллерсон посетит Китай.

«Я думаю, это особенно важная возможность при посещении такой страны как Китай, где нет свободной прессы. Если при этом вас не сопровождает собственная активная и свободная пресса, это, на мой взгляд, служит плохим сигналом в плане продвижения принципа свободы СМИ, который является одной из ключевых ценностей для США».

На пресс-брифинге в понедельник и.о. официального представителя Госдепартамента Марка Тонера спросили, не дает ли поведение Тиллерсона неверный сигнал таким странам как Китай.

«Это не то, что мы хотим донести», – сказал Тонер.

Он подчеркнул, что Тиллерсон встретится с журналистами во время одной из трех остановок в Японии. Некоторые американские СМИ, в том числе «Голос Америки», направляют своих корреспондентов в Азию коммерческими авиалиниями, чтобы они смогли освещать турне Тиллерсона, а также прибегают к услугам корреспондентов, базирующихся в Азии, поскольку для журналистов практически невозможно поспеть за госсекретарем или президентом, путешествующим на собственном самолете.

В пятницу пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру задали вопрос о том, почему Тиллерсон не берет с собой журналистов, и было ли это решением президента Трампа. Спайсер повторил слова представителей Госдепартамента о том, что Тиллерсона было решено отправить на менее вместительном самолете с целью снизить расходы.

«Нет, мы не участвуем в логистическом планировании каждой поездки членов Кабинета. Я бы посоветовал вам обратиться с этим вопросом к госсекретарю, к Госдепартаменту. Но мне известно, что до них дошла информация об обеспокоенности некоторых ваших коллег, так что в будущем вопрос размеров самолета будет урегулирован», – сказал пресс-секретарь Белого дома.

Новостные организации сами оплачивают перелет журналистов, возмещая расходы Госдепартамента, Белого дома и других ведомств.

Перед тем, как занять должность госсекретаря, Тиллерсон в течение 10 лет возглавлял компанию ExxonMobil, в которой он провел всю свою карьеру. Журналист New Yorker Стив Колл написал книгу о компании под названием «Частная империя: ExxonMobil и американская власть» (Private Empire: ExxonMobil and American Power).

По его словам, у Тиллерсона есть ценные навыки, которые пригодятся ему в работе. Однако он также находит странным стремление Тиллерсона избегать СМИ в своей новой роли. Колл полагает, что быть лицом и голосом американской дипломатии – ключевая часть работы госсекретаря, который является самым важным рупором страны после президента.

Тонер опроверг предположения о том, что голос Госдепартамента при Тиллерсоне будет заглушен или что в администрации Трампа его оттеснили на задний план: «Госсекретарь Тиллерсон очень активно взаимодействует с Белым домом, с президентом – он часто беседует с ним, он как раз был там на встрече вчера. И я могу заверить вас, что голос госсекретаря, голос Госдепартамента, в обсуждениях политических вопросов в Совете по национальной безопасности звучит громко и четко».