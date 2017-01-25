Утвердит ли новый госсекретарь США «летальную помощь» для Украины?

Голосование в сенатском комитете по международным делам, прошедшее в минувший вторник, устранило последние препятствия перед назначением бывшего главы компании Exxon Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Несмотря на то, что голоса в комитете разделились строго по «партийной принадлежности» – кандидатуру Тиллерсона поддержали 11 республиканцев, 10 демократов проголосовали против – у наблюдателей не осталось сомнений в том, что предстоящее голосование полным составом сената станет простой формальностью, и экс-бизнесмен займет одну из ключевых должностей в новой администрации США.

Накануне два влиятельных сенатора-республиканца – Джон Маккейн и Линдси Грэм выступили с совместным заявлением. Законодатели особо подчеркнули, что намерены поддержать кандидатуру Тиллерсона, несмотря на то, что «его прошлые связи с российским правительством и президентом Владимиром Путиным...по-прежнему вызывают опасения».

Сам Тиллерсон попытался развеять эти опасения еще в ходе слушаний в сенатском комитете по международным делам, заявив о том, что тесные связи с Москвой не помешают ему занять жесткую позицию по отношению к аннексии Крыма и вмешательству России в события на юго-востоке Украины.

«Мы должны поддерживать украинцев всеми возможными способами для того, чтобы они могли защитить себя от любого будущего нападения или агрессии», – заявил Рекс Тиллерсон, уточнив, что после консультаций с Советом национальной безопасности США он будет готов поддержать и инициативу о предоставлении Киеву так называемой «летальной» военной помощи.

Профессор политологии университета Ратгерс Александр Мотыль (Alexander Motyl), специализирующийся на ситуации в странах бывшего СССР, считает, что новая администрация США может пойти на такой шаг только под далением конгресса.

«До сих пор «внешняя политика», предложенная этой администрацией, была хаотичной и противоречивой, так что поддержка Тиллерсоном инициативы о поставке вооружений (Украине) очевидно противоречит взаимным симпатиям Трампа и Путина», – заявил он «Голосу Америки».

По мнению политолога, пока с равной степенью вероятности можно рассматривать как ситуацию, в которой «возобладает точка зрения Трампа», и никаких поставок оружия не будет, как и возможность того, что конгресс «заставит» администрацию принять такое решение.

«Как бы странно это не прозвучало, но если Трамп пойдет на такой шаг, то это может иметь позитивные последствия и для Украины, и для американско-российских отношений, – говорит профессор Мотыль. – Возросшие возможности Украины отразить масштабную российскую атаку позволят стабилизировать «восточный фронт». Более того, ради улучшения отношений с Трампом, Путин может согласиться с подобным развитием событий».

При этом профессор Мотыль считает, что «одного желания» улучшить отношения не достаточно для достижения реального результата. Даже если лидеры США и России смогут заключить некую «сделку», то ставки явно не будут равными.

«Если они смогут заговорить на одном языке, то США может рассмотреть возможность отмены санкций и неформального признания (российского статуса) аннексированного Крыма, – уверен Александр Мотыль. – Но пока не понятно, что Россия может предложить взамен. Отступление с Донбасса? Сокращение ядерных вооружений, от которого она уже отказалась? Сотрудничество в борьбе с «Исламским государством»?».

Сегодняшние разногласия в отношениях США и России, считает политолог, слишком серьезны для того, чтобы говорить о перспективах долгосрочного сотрудничества между двумя государствами. Именно поэтому по мнению Александра Мотыля, «краткосрочное и незначительное» улучшение отношений, связанное с приходом в Белый дом новой администрации, неизбежно сменится очередным, и более глубоким, «похолоданием, чем сегодня.

«Вопрос заключается в том, как эти перемены повлияют на отношения России с Украиной и другими странами ближнего зарубежья, – говорит он. – Не исключено, что вдохновленный «теплыми отношениями» с Трампом, Путин захочет напасть на страны Балтии, Беларусь или Украину, надеясь, что новая администрация США предпочтет не обращать на это внимания».