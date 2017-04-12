Тиллерсон и Лавров начали переговоры на фоне «острых разногласий»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил перед началом напряженной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что хочет прояснить «острые разногласия» с Россией.

Тиллерсон и Лавров проводят встречу в Москве на фоне роста напряженности в отношениях связи с ситуацией в Сирии. Президент России Владимир Путин заявил перед началом переговоров министров, что считает эти отношения деградировавшими.

Лавров заявил, что у России есть множество вопросов по недавним «весьма неоднозначным» и «противоречивым» идеям, исходящим от американской стороны.

«Я уже не говорю о том, что помимо заявлений мы совсем недавно наблюдали весьма тревожащие действия, когда была предпринята противоправная атака против Cирии. Мы с Вами это обсуждали по телефону, - сказал министр иностранных дел РФ. - Считаем принципиально важным не допустить рисков рецидивов подобных акций в будущем».

По словам Лаврова, России важно понять «реальные намерения» администрации Трампа.

Тиллерсон со своей стороны отметил, что хочет понять причины разногласий между США и Россией. Он указал, что обе стороны согласились, что каналы коммуникации должны оставаться открытыми.

Лавров также попытался ненавязчиво поддеть Тиллерсона, отметив, что некоторые ключевые позиции в Госдепартаменте США пока не заполнены. По его словам, в этих условиях российской стороне не просто получать разъяснения, касающиеся позиции США.

Кремль не исключает возможности встречи Тиллерсона с Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенная вероятность есть», – ответил представитель Кремля на вопрос, может ли Путин принять глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

«Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря, если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом», – сказал Песков.

Однако сам глава российского государства, в интервью телекомпании «Мир», которое вышло в эфир непосредственно перед началом переговоров, отметил ухудшение двусторонних отношений с США после приходи к власти администрации Дональда Трампа.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», – сказал Путин.

До приезда в Москву у Тиллерсона был наготове жесткий ультиматум: накануне неназванный высокопоставленный источник администрации США заявил, что российские власти были заранее осведомлены о планируемой химической атаке, в результате которой погибли десятки человек, в том числе женщины и дети.

В ходе министерского саммита «Большой семерки» в итальянском городе Лукка министрам не удалось договориться об адресных санкциях против российских и сирийских вооруженных сил, поскольку было решено, что сначала необходимо провести расследование, подтверждающее, что сирийская армия на прошлой неделе применила химическое оружие против мирных жителей.

«Мы не можем допустить, чтобы это случилось снова, – сказал Тиллерсон журналистам, готовясь к отъезду в Москву. – Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть важную роль. Или же она может сохранить свой альянс с этой группой, который, по нашему мнению, не будет служить ее долгосрочным интересам».

Химическая атака вызвала возмущение мирового сообщества и спровоцировала ракетный удар со стороны США, который стал поворотным моментом в отношении администрации Трампа к сирийскому конфликту.

Президент России Владимир Путин со своей стороны во вторник призвал ООН провести расследование атаки. Не вдаваясь в подробности, он также заявил, что Россия получила разведданные о запланированных «провокациях» с применением химоружия с целью возложить вину на сирийское правительство.

Тиллерсон между тем четко дал понять: Вашингтон надеется, что Асад не будет частью будущего Сирии. Он сказал министрам в Лукке, что американские ракетные удары были необходимы с точки зрения национальной безопасности США, и намекнул, что это может быть не последним шагом администрации Трампа в отношении Асада.

«Мы не хотим, чтобы имеющийся у режима неконтролируемый арсенал химического оружия попал в руки «ИГ» или любой другой террористической группировки, которая могла бы и хочет совершить нападение на США или наших союзников. Также мы не можем и смириться с нормализацией применения химоружия другими сторонами или странами в Сирии или где бы то ни было», – сказал Тиллерсон.