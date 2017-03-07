В Вашингтоне проходит встреча Рекса Тиллерсона и Павла Климкина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон принимает в Госдепартаменте министра иностранных дел Украины Павла Климкина.Подробности пока не сообщаются.Как сообщила корреспондент «Голоса Америки» Синди Сэйн, перед началом беседы Тиллерсон и Климкин воздержались от ответов на вопросы журналистов.

Встреча проходит в момент, когда Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск официального Киева против Москвы с целью побудить международное сообщество принять экстренные меры по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины.

Напомним, что, как отмечается в комментарии украинского МИДа к иску, украинская сторона стремится привлечь Россию к ответственности «за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму».

США решительно выступают в поддержку независимости и территориальной целостности Украины.