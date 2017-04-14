Тиллерсон оставил в силе запрет на прием новых сотрудников в Госдепартамент

По сообщению агентства Reuters со ссылкой на и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера, госсекретарь Рекс Тиллерсон оставил в силе запрет на прием новых сотрудников во внешнеполитическое ведомство несмотря на отмену данного ограничения для федеральных ведомств.

Как заявил в четверг Тонер, Госдепартамент начал сокращать штат до того, как Конгресс примет решение о сокращении финансирования. И.о. пресс-секретаря подтвердил, что мораторий на прием новых сотрудников останется в силе до тех пор, пока не будет разработан план по сокращению штата и реорганизации ведомства.

«Мы не можем брать на работу новых людей, так как не знаем, чем завершится процесс реорганизации», – сказал Тонер в ходе ежедневного брифинга для прессы.

Согласно предложенному президентом Трампом бюджету на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2017-го года, бюджет Госдепартамента будет сокращен на 28 процентов.

Республиканцы и демократы в Конгрессе, который должен одобрить представленный на рассмотрение бюджет, не согласны на такое сокращение финансирования программ внешнеполитического ведомства, включая программы оказания иностранной помощи.

Неизвестно, было ли решение Тиллерсона оставить в силе мораторий на прием новых сотрудников указанием Белого дома, а также последуют ли примеру Госдепартамента другие ведомства.

Во вторник, директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни сообщил прессе об отмене введенного 23-го января запрета на прием новых сотрудников. В то же время, Малвэни отметил, что к федеральным ведомствам обратятся с просьбой нанимать работников с учетом поставленной Трампом цели сократить общее количество федеральных служащих.