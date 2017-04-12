Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров договорились о сохранении и активизации каналов диалога по Сирии и Украине

КИЕВ – В ходе встречи Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым было упомянуто не только о сохранении, но и активизации каналов диалога, как по Сирии, так и по Украине. Об этом 12 апреля во время итоговой пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств в Москве заявил Сергей Лавров.

«Мы упомянули о договоренности, которая касается не только сохранения, но и активизации каналов диалога, как по Сирии, так и по Украине», – отметил Сергей Лавров.

Ранее он сообщил журналистам о встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным, которая была продолжительной – более двух часов.

Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии

«Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам», – сказал Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.

Хронология визита Госсекретаря США в Москву

В ходе телефонных консультаций накануне американо-российских переговоров в Москве между президентом Украины Петр Порошенко с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном было отмечено, что «США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей».

«Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии в Донбассе и непризнание аннексии Крыма», – подчеркивается в сообщении пресс-службы украинского президента 11 апреля.

Безопасная и политически и экономически сильная Европа – в интересах США... Вам не нужна слабая, расколотая и нежизнеспособная Европа

Лидер Украины также отметил, что сегодня Украина и Соединенные Штаты вместе защищают демократические ценности, которые объединяют две страны.

«Поэтому, санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины. Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации после визита Рекса Тиллерсона в Москву», – сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

Агентство Рейтерс приводит слова министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИДов семерки наиболее развитых стран во вторник спросил у европейских коллег, почему американские избиратели должны беспокоиться о конфликте на Украине.

По словам Эйро, отмечает Рейтерс, Рекс Тиллерсон задался вопросом, почему «американские налогоплательщики» должны беспокоиться об Украине, где в последние три года бушует мятеж пророссийских сепаратистов. Сегодня американские источники уточнили, что вопрос госсекретаря носил риторический характер, и прозвучал в более широком контексте.

По словам Эйро, он изложил свою позицию следующим образом: «Безопасная и политически и экономически сильная Европа – в интересах США... Вам не нужна слабая, расколотая и нежизнеспособная Европа».

Украинский вопрос, как верно отметил на саммите Большой семерки госсекретарь США Рекс Тиллерсон, не является основным для американских плательщиков налогов, но он есть

Администрация президента США Дональда Трампа ранее сигнализировала, что, возможно, будет не так активна на международной арене, как было во времена некоторых его предшественников, сказав союзникам, что поставит на первое место интересы Америки.

Запад в 2014 году ввел санкции в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в ходе конфликта на востоке Украины, унесшего свыше десяти тысяч жизней.

Владимир Путин о «революциях» на постсоветском пространстве

Власти России не допустят "цветных революций" ни на своей территории, ни в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в эксклюзивном интервью, которое телеканал «Мир» выпустил в эфир 12 апреля 2017.

«Мы знаем различные теории, которые так или иначе осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - отметил Владимир Путин.

В Организацию Договора о коллективной безопасности – региональную международную организацию – входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Встреча в Москве и интерес Украины

Ситуация на Ближнем и Дальнем востоке – эскалация конфликта в Сирии и внешнеполитическое обострение вокруг Северной Кореи – по мнению украинского политолога Александра Маслака являются главными темами в американской международной повестке дня.

«Только после решения этих вопросов стороны могут придти к переговорам о ситуации в странах Балтии и по «украинскому вопросу». Естественно, что Соединенные Штаты и новая администрация будут отстаивать свои интересы в мире. Украинский вопрос, как верно отметил на саммите Большой семерки госсекретарь США Рекс Тиллерсон, не является основным для американских плательщиков налогов, но он есть.

Соответственно, в этом вопросе многое зависит от самой Украины. Официальный Киев может показать, что его интересы совпадают с интересами Соединенных Штатов, вписаться во внешнеполитический курс американской администрации», – подчеркивает Александр Маслак.

К внутриполитическим задачам Украины, которые стимулировали бы отношение с американскими партнерами, он относит усиление процесса проведения реформ.

тот факт, что США решительно ответили Томагавками на химический удар по Сирии, закрепляет Дамаск в сфере американских интересов во внешней политики

«Необходимо каким-то образом решать вопросы коррупции и неуправляемостигосударственных институтов, слабости силовых структур и армии. Нужно демонстрировать свою позицию на внешней политической арене и она должна быть синхронной с позицией США», – говорит Александр Маслак.

О реальной политике в ходе дипломатического диалога

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко отмечает, что Соединенные Штаты неоднократно выражали поддержку украинским интересам, однако переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве не принесут ощутимых изменений по «украинскому вопросу».

«Когда США буквально на днях нанесли ракетный удар по союзнику России и в тоже время в России принимают госсекретаря США, это говорит о том, что Кремль потенциально демонстрирует свою способность к некоторому компромиссу. Интересы США всегда будут на первом месте для Вашингтона.

И тот факт, что США решительно ответили Томагавками на химический удар по Сирии, закрепляет Дамаск в сфере американских интересов во внешней политики. Что касается Украины, то после ряда эскалаций ситуации на востоке, мы не имели существенной поддержки ни со стороны США, ни со стороны Евросоюза», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Богдан Петренко считает, что украинская сторона, эксперты не случайно обеспокоены встречей в Москве, во время которой «украинский вопрос» может быть рассмотрен на фоне основной повестки переговоров.

«Несомненно, что эта встреча больше ознакомительная, и вопрос больше об ИГИЛе, о том, будет ли какой-то неглавный договор, которого боятся в Украине: ситуация в Сирии в обмен на ситуацию в Украине. Об этом мы вряд ли узнаем об этом сегодня или завтра – мы должны отслеживать некоторые тенденции и рассматривать ситуацию и реакции сторон – США и России по украинской проблеме в будущем. Образно говоря, нельзя исключать, что ситуация по Украине будет решаться в Сирии», – подчеркивает Богдан Петренко.

Богдан Петренко считает, что внешняя политика новой администрации Соединенных Штатов призвана продемонстрировать влияние официального Вашингтона на мировой арене, способность договариваться с такими странами, как Россия.

«Американская политика по отношению к России формируется, и будет формироваться в течение всего президентства Дональда Трампа. Президент Дональд Трамп, как показывают его действия, – политик реактивного характера, когда его задевают некоторые события, он начинает сразу действовать. США заинтересованы в решении сирийского вопроса.

Учитывая, что Кремль и дет навстречу Вашингтону, принимая госсекретаря, это говорит о том, что Владимир Путин готов договариваться по Асаду, и потенциально компромисс тут возможен», – утверждает Богдан Петренко.