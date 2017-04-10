Министры «Большой семерки» сфокусируются на неурегулированных конфликтах

Конфликт в Сирии, ядерные амбиции Северной Кореи и действия России в соседних и других странах уже несколько лет находятся в центре внимания дипломатов, представляющих мировые державы. На этой неделе эти проблемы вновь окажутся в фокусе на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Италии с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который после нее отправится на переговоры в Москву.

Более конкретные решения «Большой семерки», вероятно, следует ожидать в конце мая, когда лидеры этих стран соберутся на свой саммит в Италии. Но заседание министров иностранных дел, которое пройдет 10-11 апреля, заложит основу для этих переговоров, причем приоритетное внимание будет уделяться коллективным усилиям по вытеснению группировки «Исламское государство» из Сирии и Ирака.

Тиллерсон заявил в воскресенье, что США по-прежнему намерены твердо выполнять международную «дорожную карту», разработанную в Женеве в 2012 году и призванную положить конец конфликту в Сирии, которому тогда было чуть больше года, и который с тех пор превратился в масштабную гуманитарную катастрофу.

Решение зависит от сирийцев

Женевское коммюнике призывает к разработке новой конституции Сирии и проведению выборов. Но в документе не уточняется судьба президента Башара Асада. Представители США в последние дни делали противоречивые заявления относительно давней политической позиции Вашингтона, что Асад должен покинуть свой пост. Тиллерсон заявил, что в настоящее время в центре внимания находится «Исламское государство», а вопрос о будущем Асада должны решить сами сирийцы.

«Думаю, что США и наши союзники хотят дать сирийскому народу возможность принять такое решение, – заявил Тиллерсон CBS News. – На примере Ливии мы увидели, как выглядит насильственная смена режима, и к какому хаосу она может привести.

Ливия станет еще одной темой на заседаниях «Большой семерки». Страна пытается справиться с политической нестабильностью с тех пор, как в 2011 году был смещен и убит многолетний лидер Муаммар Каддафи. Соперничающие друг с другом правительства и группировки ополченцев борются за власть, а возглавляемый ООН процесс не привел к созданию единого правящего органа.

Большинство членов «семерки» приняли участие в возглавляемой НАТО операции по защите мирного населения от ударов ливийского правительства, которая проводилась на основе резолюции ООН. Россия выступала против этой миссии, заявляя, что резолюция допускала слишком широкий круг действий.

Восточная Украина

Аннексия украинского Крыма в 2014 году привела к тому, что участие России в работе тогда еще «Большой восьмерки» было приостановлено.

Ожидается, что конфликт на востоке Украины станет одной из тем, которые будет обсуждать Тиллерсон с российскими официальными лицами в Москве.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента накануне визита Тиллерсона заявил, что глава американской дипломатии, вероятно, будет призывать Россию выполнять обязательства в соответствии с Минскими соглашениями по прекращению боевых действий на востоке Украины и работать над мирным урегулированием этого конфликта.

«Он вновь заявит, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не ликвидирует последствия тех действий, которые к ним привели, и что санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока там не будет перемен», – сказал чиновник.

Северная Корея – общий противник

Еще одной темой на переговорах станут ядерные и ракетные испытания, проводимые Северной Кореей. Но здесь у США и России есть точки соприкосновения. Обе стороны за последний год осудили ряд испытаний в КНДР.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил, что в целом Тиллерсон подчеркнет, что США готовы работать с Россией в тех областях, где это выгодно американскому народу, но будут «спрашивать с России за нарушение международных норм».

Наиболее заметной проблемой в двусторонних отношениях могут стать выводы американского разведывательного сообщества о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США в прошлом году, чтобы повысить шансы Трампа на победу.

Ожидается, что Тиллерсон поднимет этот вопрос и, согласно высокопоставленному представителю Госдепартамента, рассматривает его как одну из тех сфер, где Россия «создает неоправданную напряженность, которая подрывает доверие».

Переговоры об общем состоянии американо-российских отношений позволят лучше оценить, может ли состояться прямая встреча на более высоком уровне – между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.