Тиллерсон: победа над ИГИЛ – главная цель США на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в среду на конференции коалиции по борьбе с «Исламским государством», заявил, что победить эту группировку – главная цель США на Ближнем Востоке.

Тиллерсон добавил, что цель следующей фазы кампании – «уничтожение ИГИЛ на региональном уровне с помощью военной силы». Кроме того, по его словам, США будут работать над «созданием временных зон стабильности» путем перемирий, чтобы позволить беженцам вернуться домой.

Встреча в полном составе с представителями 68 стран и международных организаций, входящих в возглавляемую США международную коалицию, проводится впервые с 2014-го года.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что целью конференции является активизация международных усилий по уничтожению ИГИЛ в подконтрольных этой террористической группировке районах Ирака и Сирии, а также усиление давления на ее ответвления – связанные с «Исламским государством» группы и террористические сети.